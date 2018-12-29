«Наполи» — «Болонья». Прогноз на матч 19 тура итальянской Серии А 29 декабря 2018 года

На стадионе «Сан-Паоло» в Неаполе состоится поединок между командами «Наполи» и «Болонья». Игра пройдет в рамках 19 тура Серии А и начнется в 20:00 по московскому времени. Прогноз на «Наполи» — «Болонья».

«Наполи»

«Наполи» является второй командой Серии А, уступая «Ювентусу» первую строчку. В активе команды 41 очко и даже в случае поражения хозяевам ничего не угрожает, при этом отрыв от лидера чемпионата составляет 9 баллов.

4-матчевую победную серию «Наполи» недавно прервал «Интер» (1:0). До этого «неаполитанцы» долгое время не знали вкуса поражений. Даже несмотря на этот негативный результат ситуация клуба из Неаполя не изменилась.

Все прогнозы на Серию А

На домашнем поле «Наполи» не только не проигрывает в 6 последних встречах, но и не пропускает в 6 из 8 последних поединков Серии А. Кроме того, стоит отметить, что «адзурри» одерживают победу и в тайме, и в матче в 5 из 7 предыдущих матчей.

Единственной проблемой является высокая вероятность того, что в игре не сможет участвовать Гамшик.

«Болонья»

«Болонья» находится на 18 строчке в зоне вылета с 13 очками в активе. Команда Инзаги имеет шанс подняться выше, но вряд ли «Наполи» позволит это сделать.

В последних 6 играх Серии А «Болонья» не смогла победить и перед поездкой в Неаполь «красно-синие» уступили «Лацио» у себя дома (0:2). В целом безвыигрышная серия команды длится уже 19 матчей.

В гостях футболисты Инзаги тоже плохо играют. В предыдущей игре с «Пармой» удалось добыть лишь один балл, но до этого было два поражения подряд.

Помимо этого стоит указать на тот факт, что «Болонья» не может забить уже третью игру кряду.

В предстоящем поединке может не сыграть Фальсинелли.

Прогноз

В прошлый раз «Наполи» и «Болонья» так же встречались на «Сан-Паоло» и тогда хозяева одержали победу со счетом 3:1. Перед этим было еще два положительных результата для «неаполитанцев». Таким образом, букмекеры вполне заслужено отдают предпочтение именно футболистам Анчелотти.

Как бы ни старался Инзаги проявить себя перед своим бывшим наставником еще со времен «Милана», но, вероятно, «Болонье» ничего не светит в следующем матче. Наш прогноз — победа «Наполи» с форой -1,5. На это дается коэффициент 1,79. 0