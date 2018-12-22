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    С каким отрывом ПСЖ уйдет на перерыв?

    ПСЖ — «Нант». Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции 22 декабря 2018 года

    Лига 1 Футбол Франции ПСЖ Нант
    Прогноз на ПСЖ — «Нант»
    ПСЖ оторвался от ближайшего преследователя на 10 очков
    В 19-м туре чемпионата Франции «Пари Сен-Жермен» будет принимать «Нант». Матч пройдет 22 декабря на «Парк де Пренс. Начало встречи — 23:00 мск. Прогноз на ПСЖ — «Нант».

    ПСЖ

    «Пари Сен-Жермен» продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Франции, имея на своем счету 44 очка, что на 10 больше, чем у идущего вторым «Лилля». В 16 сыгранных матчах парижане одержали 14 побед, а еще в двух встречах поделили с соперниками очки.

    Примечательно, что ничейными стали как раз две последние игры команды Томаса Тухеля в национальном первенстве — с «Бордо» (2:2) и со «Страсбургом» (1:1). В середине прошлой недели ПСЖ разгромил «Црвену Звезду» (4:1) и финишировал первым в группе C Лиги чемпионов.

    Поединок против «Дижона» в предыдущем туре перенесли, потому в сравнении с тем же «Лиллем» у клуба на две игры меньше. К грядущей встрече чемпион подходит после успеха в 1/8 финала Кубка Лиги против «Орлеана» (2:1).

    «Нант»

    «Нант» перед 19-м туром расположился на 13-й позиции в таблице с 20 баллами, опережая зону стыковых игр только на четыре очка. После удачной 4-матчевой выигрышной серии во всех турнирах «желто-зеленые» не могут победить в трех матчах кряду.

    Сперва подопечные Вахида Халилходжича сыграли в двух встречах вничью с одинаковым результатом 1:1 с «Ренном» в гостях и «Анже» дома. А в 15-м туре Лиги 1 «Нант» был разгромлен на выезде «Сент-Этьеном» со счетом 0:3.

    В прошлом поединке национального чемпионата «Канарейки» наконец одержали победу, переиграв дома «Марсель» (3:2). Но к выезду в Париж коллектив снова подходит с плохим настроением после вылета из Кубка Лиги от «Ренна» (1:2).

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,11, тогда как успех гостей оценивается в 19,00, а ничья оцениваются в 9,00.

    2.00
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