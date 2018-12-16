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    «Леванте» — «Барселона»: хозяева потреплют нервы лидеру Примеры

    «Леванте» — «Барселона». Прогноз на матч 16 тура испанской Примеры 16 декабря 2018 года

    Примера Футбол Испании Леванте Барселона
    Прогноз на «Леванте» — «Барселона»
    Месси лучший бомбардир «Барсы» в нынешнем сезоне Примеры
    На стадионе «Сьюдад де Валенсия» сыграют команды «Леванте» и «Барселона». Поединок состоится в рамках 16 тура испанской Примеры и начнется в 22:45 по московскому времени. Прогноз на «Леванте» — «Барселона».
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    «Леванте»

    В этом сезоне Пако Лопез сколотил хороший коллектив, который по итогам 15 туров неожиданно для всех занимает 6 место с 22 очками. Сзади за «лягушками» выстроилась целая очередь претендентов на эту позицию и поэтому уровень мотивации у хозяев будет зашкаливать.

    В последних шести играх «Леванте» проиграло лишь один раз. Также было три ничейных результата и две победы. В последней встрече с «Эйбаром» состоялся настоящий парад голов, поскольку матч завершился вничью со счетом 4:4.

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    В 7 домашних матчах этого сезона клуб из Валенсии победил лишь трижды. Кроме этого, было три поражения и одна ничья. Стоит отметить, что в 8 из 9 последних матчей, проведенных на «Сьюдад де Валенсия», забивалось более двух голов.

    Еще одним важным моментом является тот факт, что «Леванте» поражает ворота соперника дважды в 5 из 6 последних играх в Примере перед родной публикой.

    В этом матче точно не сыграют Садику и Гарсия. У этих футболистов травмы.

    «Барселона»

    «Барселона» за 15 туров уже успела собрать два поражения. Несмотря на это подопечные Вальверде занимают первое место и имеют в своем активе 31 пункт. Близко находятся «Севилья» и «Атлетико» Мадрид, но при этом разрыв составляет 3 балла.

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    • Если говорить о поражениях «Барсы», то здесь стоит вспомнить выездную игру против «Леганеса» (2:1) и домашний матч с «Бетисом» (3:4). В 6 последних поединках «сине-гранатовые» набрали 13 очков.

    В гостевых противостояниях «Барселона» не проигрывает уже четыре поединка подряд. За 38 игр «каталонцы» остались непобежденными 35 раз.

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    В последнее время лидер турнира отмечается как минимум тремя забитыми голами за матч. Делают они это в 7 из 8 последних поединков.

    Вальверде не сможет использовать таких игроков как Рафинья, Малком и Умтити.

    Прогноз

    Ожидаемо «Барса» является фаворитом предстоящей игры. Однако стоит заметить, что последняя выездная игра «каталонцев» против «Леванте» завершилась для них поражением со счетом 5:4. За восемь игр между этими командами семь раз забивалось больше двух голов.

    Мы прогнозируем, что в этом противостоянии отличиться смогут обе команды. Именно поэтому предлагаем двойной исход, добавив к этому еще и победу «Барселоны». Такой вариант букмекеры оценивают коэффициентом 2,17. 0

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    Прогноз на «Леванте» — «Барселона». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.17. На стадионе «Сьюдад де Валенсия» сыграют команды «Леванте» и «Барселона». Поединок состоится в рамках 16 тура испанской Примеры и начнется в 22:45 по московскому времени.
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