«Бавария» — «Нюрнберг». Прогноз и ставки на матч испанской Примеры 8 декабря 2018 года

В субботу, 8 декабря, в рамках 15-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» на своем поле будет принимать «Нюрнберг». Начало матча — в 17:30 мск. Прогноз на «Бавария» — «Нюрнберг».

«Бавария»

«Бавария» перед 14-м туром немецкого первенства расположилась на четвертой позиции в турнирной таблице, имея в своем активе 24 очка. Команда отстает от первой строки уже на девять баллов.

В 11-м туре мюнхенцы прервали свою 6-матчевую беспроигрышную серию во всех турнирах, уступив в выездном матче дортмундской «Боруссии» со счетом 2:3. И только в предыдущем туре коллектив прервал серию из трех поединков кряду без побед.

Справедливости ради, в двух предыдущих играх подопечные Нико Ковача одержали победы с общим счетом 7-2. Сперва в Лиге чемпионов клуб переиграл в домашних стенах «Бенфику» (5:1), а затем оказался сильнее в гостях «Вердера» (2:1).

«Нюрнберг»

Накануне 14-го тура «Нюрнберг» идет на 15-й строчке главного дивизиона Германии с 11 очками. Лишь один пункт в разнице забитых и пропущенных мячей позволяет другому баварскому клубу опережать 16-е место, которое по итогам сезона требует сыграть стыковые матчи за право остаться в элите.

Новичок Бундеслиги, в целом, неплохо начал текущий сезон. Команда с минимальным счетом проиграла в стартовом туре на выезде более мощной «Герте» (0:1), после чего добыла две ничьи по 1:1 против «Майнца» и «Вердера», а также победила «Ганновер» (2:0) дома.

После уничтожительного разгрома от «Дортмунда» (0:7) снова был успех в поединке с «Фортуной» (3:0). Тем не менее, после 6-го тура подопечные Михаэля Кёльнера до сих пор не знают побед в чемпионате, что уже составило серию в семь матчей.

Прогноз

Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 1,06, тогда как успех гостей оценивается в 34,00, а ничья — в 11,00.

Рекомендуем ставить на тотал больше 4,5 гола в матче за 2,37. 0