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    «Локомотив» — «Галатасарай». Прогноз на матч Лиги чемпионов 28 ноября 2018 года

    Лига чемпионов Локомотив Футбол России Галатасарай
    Прогноз на «Локомотив» — «Галатасарай»
    «Локомотив» — «Галатасарай»
    В среду, 28 ноября, московский «Локомотив» на своем поле будет принимать «Галатасарай» в рамках группы D Лиги чемпионов. Начало поединка — в 20:55 мск. Прогноз на «Локомотив» — «Галатасарай».
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    «Локомотив»

    Старт столичной команды в Лиге чемпионов оказался провальным — в Турции «Локо» был разгромлен «Галатасараем» со счетом 0:3.

    Октябрь начался с домашнего поражения от аутсайдера Бундеслиги «Шальке» (0:1). Единственный мяч «Железнодорожники» пропустили на последних минутах.

    Затем последовали два поражения в матчах с «Порту». Если в домашнем матче москвичи сумели навязать борьбу сопернику, хотя и проиграли со счетом 1:3, то на выезде «Локо» был разгромлен со счетом 4:1.

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    • В двух последних матчах «Локомотив» прервал свою пятиматчевую победную серию в чемпионате России, сначала сыграв на выезде вничью с «Рубином» (0:0), а затем и вовсе проиграв на своем поле «Уралу» (1:2).

    «Локомотив» с 0 очком замыкает квартет D. Единственная надежда «Локо» на евровесну — зацепиться за третью строчку, которую с 4 очками занимает «Галатасарай», но для этого команде Семина нужна только победа.

    В предстоящем матче не сыграет травмированный Александр Коломейцев.

    «Галатасарай»

    Турецкий клуб стартовал в групповом этапе ЛЧ с уверенной домашней победы, довольно уверенно разгромив «Локомотив».

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    А вот во втором тайме турки на выезде уступили «Порту», пропустив единственный мяч в начале второго тайма. Домашний матч 3-го тура с «Шальке» завершился безголевой ничьей.

    В 4-м туре «Галатасарай» вновь встречался с гельзинкерхенским клубом, на этот раз потерпев гостевое поражение со счетом 0:2, пропустив по мячу в каждом тайме.

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    После этого турецкий клуб в национальном первенстве разгромил на выезде «Кайсериспор» со счетом 3:0, а затем на своем поле сыграл вничью 1:1 с «Коньяспором».

    В чемпионате Турции «Галатасарай» идет на 3-м месте, такое же место с 4 очками турки занимают и в группе D, имея шанс выйти из группы — у «Порту» 10 очков, но у «Шальке» — 8. Но для этого команде Фатиха Терима нужно побеждать в Москве.

    Прогноз

    Букмекеры считают «Локомотив» фаворитом матча. На победу команды Семина дается коэффициент 2,45, тогда как на ничью — 3,25, а на успех «Галатасарая» — 3,15.

    У «Локо» в этом розыгрыше Лиги чемпионов не идет игра даже на своем поле, но «Галатасарай» довольно неуверенно играет в гостях как в еврокубках, так и дома, так что прогнозируем первые набранные москвичами очки.

    В последних матчах «Локомотиву» редко удается удержать свои ворота на замке, так что «Галатасарай» может отличиться на выезде. Интересны варианты ТМ 2,5 за 1,65 и «обе забьют» за 1,95. 0

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    Прогноз на «Локомотив» — «Галатасарай». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.65. В среду, 28 ноября, московский «Локомотив» на своем поле будет принимать «Галатасарай» в рамках группы D Лиги чемпионов. Начало поединка — в 20:55 мск.
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