«Боруссия» Менхенгладбах — «Ганновер». Прогноз и ставки на матч чемпионата Германии по футболу 25 ноября

«Боруссия»
Менхенгладбахская «Боруссия» на данный момент занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии, имея на своем счету 23 очка.
«Жеребята» одержали семь побед, дважды сыграли вничью и потерпели два поражения.
Важно отметить, что на своем поле подопечные Дитера Хеккинга идут без потерь. С начала ноября они обыграли «Фортуну» (3:0) и «Вердер» (3:1).
Календарь и таблица Бундеслиги
Среди травмированных у «Боруссии» значатся Фабиан Джонсон, Мамаду Дукуре и Кристоф Крамер.
«Ганновер»
Футболисты «Ганновера» расположились на 16-й позиции с 9 баллами. От зоны прямого вылета они оторвались всего на одно очко.
В активе команды Андре Брайтенрайтера всего две победы при трех ничьих и шести поражениях.
В выездных матчах нынешнего сезона «Ганновер» набрал всего два очка, сыграв вничью с «Вердером» (1:1) и «Байером» (2:2).
В предыдущем туре Бундеслиги «красные» на своем поле одержали победу над «Вольфсбургом» (2:1).
У «Ганновера» имеются серьезные кадровые проблемы, поскольку сразу 11 футболистов восстанавливаются после травм.
Прогноз
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Боруссии» — 1.49, победа «Ганновера» — 7.10, ничья — 4.70.
Очевидно, что «жеребята» пребывают в отличной форме, что доказывали почти в каждой игре нынешнего сезона. Особенно они опасны на своем поле, где пока не потеряли ни одного очка.
В то же время «красные» являются претендентами на вылет и, что самое важное, они уже не помнят, когда побеждали на выезде.
Исходя из вышесказанного, мы бы поставили на уверенную победу хозяев. Наш прогноз — «победа "Боруссии" с форой -1» за 1.70.
У «Ганновера» есть некоторые проблемы в обороне, поэтому интересной для рассмотрения также будет ставка «индивидуальный тотал "Боруссии" больше 2,5» за 2.25. 0