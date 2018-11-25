«Боруссия» Менхенгладбах — «Ганновер». Прогноз и ставки на матч чемпионата Германии по футболу 25 ноября

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В воскресенье, 25 ноября, менхенгладбахская «Боруссия» на своем поле примет «Ганновер» в рамках 12-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча, которая пройдет на стадионе «Боруссия-Парк», начнется в 20:00 по московскому времени. Прогноз на «Боруссия» Менхенгладбах — «Ганновер».

«Боруссия»

Менхенгладбахская «Боруссия» на данный момент занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии, имея на своем счету 23 очка.

«Жеребята» одержали семь побед, дважды сыграли вничью и потерпели два поражения.

Важно отметить, что на своем поле подопечные Дитера Хеккинга идут без потерь. С начала ноября они обыграли «Фортуну» (3:0) и «Вердер» (3:1).

Календарь и таблица Бундеслиги

Среди травмированных у «Боруссии» значатся Фабиан Джонсон, Мамаду Дукуре и Кристоф Крамер.

«Ганновер»

Футболисты «Ганновера» расположились на 16-й позиции с 9 баллами. От зоны прямого вылета они оторвались всего на одно очко.

В активе команды Андре Брайтенрайтера всего две победы при трех ничьих и шести поражениях.

В выездных матчах нынешнего сезона «Ганновер» набрал всего два очка, сыграв вничью с «Вердером» (1:1) и «Байером» (2:2).

В предыдущем туре Бундеслиги «красные» на своем поле одержали победу над «Вольфсбургом» (2:1).

У «Ганновера» имеются серьезные кадровые проблемы, поскольку сразу 11 футболистов восстанавливаются после травм.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Боруссии» — 1.49, победа «Ганновера» — 7.10, ничья — 4.70.

Все прогнозы на Бундеслигу

Очевидно, что «жеребята» пребывают в отличной форме, что доказывали почти в каждой игре нынешнего сезона. Особенно они опасны на своем поле, где пока не потеряли ни одного очка.

В то же время «красные» являются претендентами на вылет и, что самое важное, они уже не помнят, когда побеждали на выезде.

Исходя из вышесказанного, мы бы поставили на уверенную победу хозяев. Наш прогноз — «победа "Боруссии" с форой -1» за 1.70.

У «Ганновера» есть некоторые проблемы в обороне, поэтому интересной для рассмотрения также будет ставка «индивидуальный тотал "Боруссии" больше 2,5» за 2.25. 0