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    Кто станет победителем Кубка Либертадорес?

    «Ривер Плейт» — «Бока Хуниорс». Прогноз и ставки на матч футбольного Кубка Либертадорес 24 ноября

    Латинская Америка
    Прогноз на «Ривер Плейт» — «Бока Хуниорс»
    «Бока Хуниорс» — «Ривер Плейт»
    В субботу, 24 ноября, «Ривер Плейт» примет «Бока Хуниорс» в ответном матче финала Кубка Либертадорес. Встреча, которая пройдет на «Монументаль Антонио Веспуччи Либерти», начнется в 23:00 по московскому времени. Прогноз на «Ривер Плейт» — «Бока Хуниорс».
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    «Ривер Плейт»

    На групповом этапе Кубка Либертадорес «Ривер Плейт» одержал три победы и трижды сыграл вничью, чего хватило для выхода в плей-офф.

    В 1/8 финала «миллионеры» прошли «Расинг» (3:0), после этого расправились с «Индепендьенте» (0:0 и 3:1) и «Гремио» (0:1 и 2:1).

    В первом финальном матче «Ривер Плейт» в гостях сыграл вничью с «Бока Хуниорс» (2:2). Команда Марсело Гальярдо по ходу игры дважды уступала, но не отдала сопернику победу.

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    В аргентинской Суперлиге «Ривер Плейт» на данный момент занимает 11-е место. В предыдущем туре он проиграл «Эстудиантесу» (0:1).

    «Бока Хуниорс»

    Футболисты «Бока Хуниорс» потерпели одно поражение на групповом этапе Кубка Либертадорес, но и это не помешало им выйти в плей-офф.

    В матчах навылет «генуэзцы» обыграли «Либертад» (2:0 и 4:2), «Крузейро» (2:0 и 1:1) и «Палмейрас» (2:0 и 2:2).

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    На своем поле в первом финальном матче «Бока Хуниорс» разошелся миром с «Ривер Плейт» (2:2). При этом подопечные Гильермо Барроса Скелотто дважды выходили вперед и имели небольшое игровое преимущество.

    В турнирной таблице Суперлиги «Бока Хуниорс» занимает шестое место (21 очко). На минувшей неделе он обыграл «Патронато» (1:0).

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Ривер Плейт» — 2.18, победа «Бока Хуниорс» — 3.60, ничья — 3.00.

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    Первая встреча этих команд показала, что они в целом равны. «Генуэзцы» чуть больше контролировали мяч, но на чужом поле ситуация может измениться, тем более что трибуны будут гнать вперед «миллионеров».

    Мы ожидаем довольно открытой и яркой игры. «Бока Хуниорс» будет вынужден идти вперед, ведь ему обязательно нужно забивать. «Ривер Плейт» тоже вряд ли будет отсиживаться в обороне, поскольку его преимущество слишком шаткое.

    Исходя из вышесказанного, мы бы присмотрелись к ставке «обе команды забьют», которая принимается с коэффициентом 2.25.

    Также можно взять «победу гостей в Кубке Либертадорес» за 2.50. С начала октября «Бока Хуниорс» уступил лишь в одном матче, так что нам кажется, что эта команда может преподнести сюрприз. 0

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    Прогноз на «Ривер Плейт» — «Бока Хуниорс». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.25. В субботу, 24 ноября, «Ривер Плейт» примет «Бока Хуниорс» в ответном матче финала Кубка Либертадорес. Встреча, которая пройдет на «Монументаль Антонио Веспуччи Либерти», начнется в 23:00 по московскому времени.
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