Финал Кубка Либертадорес отложен на неопределенный срок

Ответный матч финала Кубка Либертадорес междубыл отложен, сообщает пресс-служба клубов.

Матч между «Бока Хуниорс» и «РИвер Плэйтом» перенесен twitter.com/elurbanonews 100% Высокие коэффициенты Играть!

Встреча была перенесена в связи с официальным обращением «Боки» в КОНМЕБОЛ. Новая дата матча еще не назначена и определится после совещания глав клубов и руководства КОНМЕБОЛ, которое пройдет 27 ноября.

Игра должна была состояться в субботу, 24 ноября. Из-за атаки фанатов «Ривер Плэйта» на клубный автобус «Боки Хуниорс» несколько футболистов команды получили ранения и отравление слезоточивым газом.

Матч сперва был отложен на час, затем еще на 1 час 15 минут, затем еще на полчаса, после чего он был перенесен на сутки.

В воскресенье, 25 ноября «Бока Хуниорс» направила в КОНМЕБОЛ письмо с просьбой перенести встречу в соответствии с правилами турнира — клуб требует проведения игры в равных условиях.

«Условия для проведения матча не являются нормальными после атаки на автобус команды. Мы хотим, чтобы об условиях проведения матча не было никаких сомнений.

КОНМЕБОЛ принял решение, что команды не находятся в равных условиях для проведения игры после инцидентов накануне.

Мы перенесём матч, а позже выберем подходящую дату и время для его проведения», — сказал президент КОНМЕБОЛ Алехандро Домингес.

Первый матч между двумя командами из Буэнос-Айреса завершился вничью — 2:2. 0