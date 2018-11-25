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    Финал Кубка Либертадорес отложен на неопределенный срок

    Латинская Америка
    Ответный матч финала Кубка Либертадорес между «Ривер Плейтом» и «Бока Хуниорс» был отложен, сообщает пресс-служба клубов.

    Матч между «Бока Хуниорс» и «РИвер Плэйтом» перенесен
    Матч между «Бока Хуниорс» и «РИвер Плэйтом» перенесен
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    Встреча была перенесена в связи с официальным обращением «Боки» в КОНМЕБОЛ. Новая дата матча еще не назначена и определится после совещания глав клубов и руководства КОНМЕБОЛ, которое пройдет 27 ноября.

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    • Игра должна была состояться в субботу, 24 ноября. Из-за атаки фанатов «Ривер Плэйта» на клубный автобус «Боки Хуниорс» несколько футболистов команды получили ранения и отравление слезоточивым газом.

    Матч сперва был отложен на час, затем еще на 1 час 15 минут, затем еще на полчаса, после чего он был перенесен на сутки.

    В воскресенье, 25 ноября «Бока Хуниорс» направила в КОНМЕБОЛ письмо с просьбой перенести встречу в соответствии с правилами турнира — клуб требует проведения игры в равных условиях.

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    • «Условия для проведения матча не являются нормальными после атаки на автобус команды. Мы хотим, чтобы об условиях проведения матча не было никаких сомнений.

    КОНМЕБОЛ принял решение, что команды не находятся в равных условиях для проведения игры после инцидентов накануне.

    Мы перенесём матч, а позже выберем подходящую дату и время для его проведения», — сказал президент КОНМЕБОЛ Алехандро Домингес.

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