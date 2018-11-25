Полиция задержала 29 человек перед финалом Кубка Либертадорес

Полициязадержала по меньшей мере 29 человек в связи с беспорядками у стадионаперед ответным матчем финала

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По информации EFE, фанаты «Ривера» напали на автобус, в котором находилась команда соперника. В результате нападения некоторые игроки «Боки Хуниорс» получили повреждения. Полиция города применила слезоточивый газ, чтобы утихомирить болельщиков. Сообщается, что у стадиона «Монументаль» находилось более 100 тысяч человек.

Согласно расписанию матч «Ривер Плейт» — «Бока Хуниорс» должен был начаться 24 ноября в 23:00 мск, однако из-за нападения болельщиков стартовый свисток пришлось отложить на час. Позже встречу перенесли на 25 ноября 1:15 мск. 0