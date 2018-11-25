ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Реал» снова переживает потрясенияПоезд «Реала» сошел с рельсов
  • 13:10
    • Глушаков и Ещенко — в основе «Спартака» на матч с «Крыльями Советов»
  • 11:00
    • Бонуччи: «Ювентус» подписал в лице Роналду лучшего игрока планеты
  • 09:33
    • 44 очка Дюранта, трипл-дабл Уэстбрука и победа «Кливленда»
  • 08:27
    • Лебедев по очкам победил американца Уилсона
  • 08:13
    • Бивол защитил титул чемпиона мира WBA
    Все новости спорта

    Полиция задержала 29 человек перед финалом Кубка Либертадорес

    Полиция Буэнос-Айреса задержала по меньшей мере 29 человек в связи с беспорядками у стадиона «Монументаль» перед ответным матчем финала Кубка Либертадорес «Ривер Плейт» — «Бока Хуниорс».

    Игру пришлось перенести
    Игру пришлось перенести
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    По информации EFE, фанаты «Ривера» напали на автобус, в котором находилась команда соперника. В результате нападения некоторые игроки «Боки Хуниорс» получили повреждения. Полиция города применила слезоточивый газ, чтобы утихомирить болельщиков. Сообщается, что у стадиона «Монументаль» находилось более 100 тысяч человек.

    Согласно расписанию матч «Ривер Плейт» — «Бока Хуниорс» должен был начаться 24 ноября в 23:00 мск, однако из-за нападения болельщиков стартовый свисток пришлось отложить на час. Позже встречу перенесли на 25 ноября 1:15 мск. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • АПЛ в опасности. «МанСити» делает ее скучной
  • Вчера в 14:21
    •
  • Прогноз
  • «Зенит» — «Ростов»
  • 2.08
  • Сегодня в 19:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кононов начнет в «Спартаке» с победы
  • «Спартак» — «Крылья Советов». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • Свалится ли «Атлетик» в зону вылета?
  • «Атлетик» — «Хетафе». Прогноз и ставки
  • 5.00
    •
  • Команды порадуют забитыми мячами
  • «Краснодар» — «Арсенал» Тула. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Тоттенхэм» — «Челси» Футбол АПЛ. «Тоттенхэм» победил «Челси», «МанСити» разгромил «Вест Хэм», «Ливерпуль» обыграл «Уотфорд»Результаты матчей тринадцатого тура чемпионата Англии Вчера в 22:280
  • 13:57
    • Медведева не ожидала столько ненависти в свой адрес
  • 13:26
    • «Куньлунь» всухую обыграл «Сочи»
  • 12:09
    • Бивол может сменить весовую категорию
    «Локомотив» — «Урал» Футбол РПЛ. ЦСКА выиграл в Грозном, «Локо» уступил «Уралу», победа «Енисея»Обзор матчей 15-го тура российской Премьер-лиги Вчера в 21:190
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Реванш «Зенита», испытание для «Арсенала»
  • 3.52
    •
  • 11:51
    • Полиция задержала 29 человек перед финалом Кубка Либертадорес
  • 11:05
    • Кроос: «Эйбар» заслужил победу
  • 10:43
    • Тренер сборной России по боксу: Бивол следовал рациональной тактике
    Пеп Гвардиола Футбол АПЛ в опасности. «МанСити» делает ее скучнойКоманда Пепа Гвардиолы не ощущает конкуренции Вчера в 14:210
  • 09:58
    • Сарри: «Тоттенхэм» заслужил победу
  • 09:45
    • Анри: Победа должна снять напряжение в команде
  • 09:14
    • Вальверде: «Атлетико» защищается великолепно
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие