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    Финал Кубка Либертадорес отложен из-за нападения на автобус с футболистами

    Латинская Америка
    Ответный матч финала Кубка Либертадорес между «Ривер Плейтом» и «Бока Хуниорс» был отложен на час, сообщает пресс-служба КОНМЕБОЛ.

    Автобус «Боки Хуниорс»
    Автобус «Боки Хуниорс»
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    Вместо 17.00 по местному времени (23.00 по московскому) он начнется в 18.00 (00.00 по Москве).

    Причиной стала атака на автобус «Боки» перед игрой. Автобус забросали камнями, выбив несколько стекол, после чего рядом был распылен слезоточивый газ.

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    • Сильнее всех пострадали экс-форвард «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» Карлос Тевес, а также Мауро Сарате, Себастьян Вилья, Леонардо Хара.

    Особенно досталось капитану «Боки» Пабло Пересу — у него порезана правая рука и обнаружены осколки в глазу.

    В первой игре финала была зафиксирована ничья — 2:2. 0

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