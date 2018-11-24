Финал Кубка Либертадорес отложен из-за нападения на автобус с футболистами

Ответный матч финала Кубка Либертадорес междубыл отложен на час, сообщает пресс-служба КОНМЕБОЛ

Вместо 17.00 по местному времени (23.00 по московскому) он начнется в 18.00 (00.00 по Москве).

Причиной стала атака на автобус «Боки» перед игрой. Автобус забросали камнями, выбив несколько стекол, после чего рядом был распылен слезоточивый газ.

Сильнее всех пострадали экс-форвард «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» Карлос Тевес, а также Мауро Сарате, Себастьян Вилья, Леонардо Хара.

Особенно досталось капитану «Боки» Пабло Пересу — у него порезана правая рука и обнаружены осколки в глазу.

В первой игре финала была зафиксирована ничья — 2:2. 0