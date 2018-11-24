Финал Кубка Либертадорес близок к срыву из-за буйных фанатов

Пятеро футболистовсерьезно пострадали из-за атаки на автобус перед финалом Кубка Либертадорес против

Болельщики «Ривер Плейта» атаковали автобус, забросав его камнями и бутылками. Кроме того, возле автобуса распылили слезоточивый газ. Последнее могли сделать как фанаты «Ривера», так и полиция, с целью их усмирить.

Сильнее всех пострадали экс-форвард «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» Карлос Тевес, а также Мауро Сарате, Себастьян Вилья, Леонардо Хара.

Особенно досталось капитану «Боки» Пабло Пересу — у него порезана правая рука и обнаружены осколки в глазу.

По данным СМИ клуб обратился в КОНМЕБОЛ с просьбой провести медицинское обследование игроков, чтобы удостовериться, что они в состоянии провести матч.

Напомним, первая игра противостояния завершилась вничью — 2:2. Ответная игра должна состояться сегодня, 24 ноября.

Начала матча запланировано на 23:00 по московскому времени, но из-за произошедшего игра может быть перенесена или отменена. 0