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    Финал Кубка Либертадорес близок к срыву из-за буйных фанатов

    Латинская Америка
    Пятеро футболистов «Бока Хуниорс» серьезно пострадали из-за атаки на автобус перед финалом Кубка Либертадорес против «Ривер Плейта».

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    Болельщики «Ривер Плейта» атаковали автобус, забросав его камнями и бутылками. Кроме того, возле автобуса распылили слезоточивый газ. Последнее могли сделать как фанаты «Ривера», так и полиция, с целью их усмирить.

    Сильнее всех пострадали экс-форвард «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» Карлос Тевес, а также Мауро Сарате, Себастьян Вилья, Леонардо Хара.

    Особенно досталось капитану «Боки» Пабло Пересу — у него порезана правая рука и обнаружены осколки в глазу.

    По данным СМИ клуб обратился в КОНМЕБОЛ с просьбой провести медицинское обследование игроков, чтобы удостовериться, что они в состоянии провести матч.

    Напомним, первая игра противостояния завершилась вничью — 2:2. Ответная игра должна состояться сегодня, 24 ноября.

    Начала матча запланировано на 23:00 по московскому времени, но из-за произошедшего игра может быть перенесена или отменена. 0

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