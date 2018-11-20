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    Расчет на взлом привычки

    Италия — США. Прогноз и ставки на товарищеский матч 20 ноября 2018 года

    Товарищеские матчи Сборная Италии Футбол Италии Сборная США
    Прогноз на Италия — США
    Роберто Манчини
    В товарищеской встрече 20 ноября сойдутся сборные Италии и США. Начало матча — в 22:45 по Москве. Прогноз на Италия — США.
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    Италия

    Сборная Италии не смогла пробиться на первое место в группе 3. В личной встрече с португальцами в рамках последнего тура «Скуадра Адзурра» откатала нулевую ничью.

    В том поединке подопечные Роберто Манчини нанесли почти в два раза больше ударов, чем евробразильцы (15-9). При этом было семь попаданий в створ.

    Правда, нужно отметить и старание соперника: сборная Италии так и не смогла основательно «осесть» у ворот Португалии — семь выстрелов производились из-за пределов штрафной, а еще пять были заблокированы.

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    • В последнее время вне официальных матчей «голубая эскадра» чаще играет вничью. За крайние пять товарняков было три ничейных исхода и всего одна победа — над Саудовской Аравией (2:1).

    США

    У сборной Соединенных Штатов Америки особенные условия. Официальных поединков нет уже больше года, поэтому Дэйву Сарачану приходится перебивать игровой голод своих ребят товарищескими матчами.

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    В последних десяти «янки» показали крайне нестабильную игру — на все результаты. Так, было три ничьи, три победы и четыре поражения.

    Самыми неудачными можно назвать игры против Колумбии (поражение 2:4) и против Англии (поражение 0:3). Но второй матч был показательно-провожатым для Уэйна Руни, поэтому серьезно рассматривать его результат не стоит.

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    Среди успехов можем отметить победы над Мексикой (1:0) и Боливией (3:0) и ничьи со сборными Франции и Перу (по 1:1).

    Прогноз

    Товарняк не товарняк, а традиции превыше всего. Относительно нашей ситуации, скорее, даже привычки — сборная Италии сыграла на «низ» семь из последних десяти матчей. Причем ТМ 2,5 был пробит в последних шести поединках.

    Не видим причин для итальянцев гнать лошадей. С другой стороны, матч имеет статус выставочного — будет проходить в Бельгии. Так что игроки будут чувствовать некий моральный долг порадовать болельщиков.

    По крайней мере, мы на это рассчитываем, хотя бы на номинальных хозяев. Рассчитываем и ставим на «ИТ1 больше 1,5» за 1,69. 0

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    Прогноз на Италия — США. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.69. В товарищеской встрече 20 ноября сойдутся сборные Италии и США. Начало матча — в 22:45 по Москве.
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