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    Португалия примет финальный турнир Лиги наций в июне 2019 года

    Лига наций Сборная Португалии Португалия Сборная Италии Футбол Италии
    Сборная Португалии, сыграв вничью с командой Италии (0:0) в матче 6-го тура группового этапа Лиги наций, обеспечила себе выход в плей-офф, а значит именно эта страна примет в июне финальную стадию турнира.

    Сборная Португалии
    Сборная Португалии
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    Планируется, что исполком УЕФА утвердит португальцев в качестве хозяев на встрече в Дублине 3 декабря. В этот же день пройдёт жеребьёвка финальной стадии, сообщает пресс-служба организации.

    Вместе с Португалией участие в итоговых матчах примут команды, занявшие первые места в группах лиги A.

    Матчи финальной стадии Лиги наций — 2018/19 пройдут с 5 по 9 июня 2019 года.

    Для проведения турнира португальцы предложили в своей заявке стадионы «Драгау» в Порту и «Афонсу Энрикеш» в Гимарайнше. 0

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