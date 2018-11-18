Португалия примет финальный турнир Лиги наций в июне 2019 года

Сборная Португалии, сыграв вничью с командой Италии (0:0) в матче 6-го тура группового этапа Лиги наций, обеспечила себе выход в плей-офф, а значит именно эта страна примет в июне финальную стадию турнира.

Сборная Португалии uefa.com 1000 Фрибет для всех Забрать!

Планируется, что исполком УЕФА утвердит португальцев в качестве хозяев на встрече в Дублине 3 декабря. В этот же день пройдёт жеребьёвка финальной стадии, сообщает пресс-служба организации.

Вместе с Португалией участие в итоговых матчах примут команды, занявшие первые места в группах лиги A.

Матчи финальной стадии Лиги наций — 2018/19 пройдут с 5 по 9 июня 2019 года.

Для проведения турнира португальцы предложили в своей заявке стадионы «Драгау» в Порту и «Афонсу Энрикеш» в Гимарайнше. 0