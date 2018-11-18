Португалия примет финальный турнир Лиги наций в июне 2019 года

Сборная Португалии
uefa.com
Планируется, что исполком УЕФА утвердит португальцев в качестве хозяев на встрече в Дублине 3 декабря. В этот же день пройдёт жеребьёвка финальной стадии, сообщает пресс-служба организации.
Вместе с Португалией участие в итоговых матчах примут команды, занявшие первые места в группах лиги A.
Матчи финальной стадии Лиги наций — 2018/19 пройдут с 5 по 9 июня 2019 года.
Для проведения турнира португальцы предложили в своей заявке стадионы «Драгау» в Порту и «Афонсу Энрикеш» в Гимарайнше. 0