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    ЦСКА — «Зенит». Опять 0:0?

    ЦСКА — «Зенит». Прогноз и ставки букмекеров на матч чемпионата России 11 ноября 2018 года

    РПЛ Футбол России ЦСКА Зенит
    Прогноз на ЦСКА — «Зенит»
    Игорь Акинфеев
    В центральном матче 14-го тура чемпионата России встретятся ЦСКА и «Зенит». Матч пройдет в Москве 11 ноября. Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на ЦСКА — «Зенит».
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    ЦСКА

    ЦСКА к очередному туру чемпионата России подходит после еще одного поражения от «Ромы» в Лиге чемпионов. В Москве подопечные Виктора Гончаренко уступили со счетом 1:2 и практически лишили себя шансов на выход в плей-офф турнира.

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    В РПЛ ЦСКА не может похвастаться ни стабильной, ни результативной игрой. Команда чередует различные результаты (по две победы, две ничьи и два поражения в шести последних матчах), и лишь раз в шести матчах сумела забить больше одного гола.

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    В турнирной таблице ЦСКА, набрав 20 очков, располагается на пятом месте.

    «Зенит»

    «Зенит» на неделе также играл в еврокубках, причем на день позже, чем ЦСКА. Подопечные Сергея Семака в Лиге Европы на выезде сыграли вничью с «Бордо» (1:1) и возглавляют свою группу, набрав 8 очков в четырех матчах.

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    В чемпионате «Зенит» в последнее время начал буксовать. В пяти последних поединках команда одержала три победы при двух поражениях. Что интересно, три последних матча питерцев завершились с одинаковым счетом 1:0. Сперва «Зенит» минимально уступил «Динамо», а затем с таким же счетом обыграл «Крылья Советов» и «Ахмат».

    В предыдущий раз «Зенит» забивал два мяча 15 октября, после чего в четырех поединках ограничивался лишь одним забитым голом. В том числе и в поединке Кубка России против «Ростова», который завершился для питерцев поражением (1:3).

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    • После тринадцати туров «Зенит» набрал 31 очко и опережает ближайшего преследователя на 7 очков.

    Прогноз

    На победу ЦСКА в этом матче букмекеры дают коэффициент 2,78, на ничью — 3,04, а на победу «Зенита» — 2,80.

    Интересно, что три предыдущих матча ЦСКА и «Зенита» завершились со счетом 0:0. Да и сейчас обе команды не блещут результативной игрой, а потому вряд ли стоит ожидать результативного матча.

    Календарь и таблица РПЛ

    Наш прогноз на матч ЦСКА и «Зенита» — тотал меньше 2 голов с коэффициентом 2,11. 0

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    Прогноз на ЦСКА — «Зенит». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.11. В центральном матче 14-го тура чемпионата России встретятся ЦСКА и «Зенит». Матч пройдет в Москве 11 ноября. Начало встречи — в 19:00 мск.
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