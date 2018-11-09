«Арсенал» Тула — «Анжи». Прогноз и ставки на матч РПЛ 9 ноября 2018 года

В пятницу, 9 ноября, открывать 14 тур российской Премьер-лиги будут тульский «Арсенал» и «Анжи». Поединок, который пройдет в Туле, начнется в 19:30 по мск. Прогноз на «Арсенал» Тула — «Анжи».

«Арсенал» Тула

«Пряники» (14 очков) перед 14 туром РПЛ расположились на 12 строке в турнирной таблице. От 13 позиции их отделяет только лучшие дополнительные показатели, чем у «Крыльев Советов».

Проиграв в последнем туре в Москве «Локомотиву» со счетом 1:3, т.с. «оружейники» прервали свою беспроигрышную серию, которая насчитывала четыре матча кряду во всех турнирах.

За этот период туляки два матча свели вничью в играх чемпионата. Поделили очки в домашних матчах с «Уфой» (1:1) и «Оренбургом» (2:2).

Также были добыты две победы. Одна в рамках РПЛ, кода «Арсенал» в 11 туре в гостях нанес поражение московскому «Спартаку» (3:2). Еще «канониры» успели выйти в четвертьфинал Кубка, одолев в 1/8 финала в выездном поединка «Ахмат» (2:0).

На своей арене в этом сезоне команда из Тулы провела семь матчей, в которых она одержала две победы, четыре матча свела вничью и один раз проиграла, разница мячей — 12:7.

«Анжи»

«Орлы» в минувшей игре переиграли «Енисей» со счетом 2:1 в 13 туре российской Премьер-лиги. Этой победой они прервали свою 4-матчевую безвыигрышную серию во всех турнирах.

В этих играх «Анжи» уступил в трех встречах и еще одну свел вничью. При этом махачкалинцы в этих встречах не смогли отличиться забитыми мячами.

Была выездная ничья с «Ахматом» (0:0) в гостях. Еще три поединка «желто-зеленые» проиграли. Поочередно они уступили ЦСКА (0:2) дома и «Ростову» (0:1) в гостях, также было поражение в Кубке от «Спартака» (0:1).

Дагестанская команда после 13 матчей чемпионата расположилась на 14 позиции в турнирной таблице, имея в своем активе 13 баллов, уступая предстоящему сопернику всего лишь один пункт.

Календарь и таблица РПЛ

Восемь гостевых игры этого чемпионата принесли команде из Махачкалы две победы, одну ничью и пять поражений, разница забитых и пропущенных — 3:8.

В минувшем сезоне оппоненты обменялись домашними победами. Туляки дома взяли верх — 2:1, в Махачкале проиграли — 2:3.

Прогноз

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На их победу предлагают — 1.50.

На победу гостей дают — 7.50, ничья оценена — в 4.30.

Туляки являются домашней командой и сейчас находятся в неплохой форме. А их соперник только благодаря двум пенальти в последней игре прервал серию поражений. По всей видимости, хозяева дома не должны проиграть и поединок будет с забитыми голами в обе стороны. 0