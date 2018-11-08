«Динамо К» — «Ренн». Прогноз и ставки на матч 4-го тура в группе К Лиги Европы УЕФА 8 ноября 2018 года

4-й тур Лиги Европы 8 ноября сведет на НСК «Олимпийский» местное «Динамо К» и французский «Ренн». Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск. Прогноз на «Динамо К» — «Ренн».

«Динамо К»

Киевляне заработали столько же очков, сколько и лидер группы «Астана» (5 пунктов) и имеет все шансы на выход в плей-офф.

Правда, сомнения все же есть и не малые. Ведь первый матч против тех же французов показал, что команда Сабри Лямуши — очень боеспособный коллектив. Все 90 минут инициатива была на стороне хозяев «Роазон Парка» (22-8 по ударам).

«Динамо К» просто повезло, что в середине первого тайма Кендзера удачно использовал свой момент и забил гол — уже было от чего оттолкнуться.

Вот киевляне и отталкивались, пока не пропустили гол «в раздевалку». Еще раз повезло на 89-й минуте, когда в муках родился мяч имени Буяльского. Понятно, что дома киевляне будут играть смелее. Хотя нет, не факт. Далеко не факт…

«Ренн»

В чемпионате Франции «красно-черные» болтаются в нижней части турнирной таблицы (12-е место) и выступают на всякий лад. К примеру, последние три игры произошли на три результата: ничья с «Сент-Этьеном» (1:1), проигрыш «Реймсу» (0:2) и победа над «Каном» (2:1).

Нестабильность — это только одна сторона вопроса. Другая — ее корень. Ведь во всех трех указанных поединках «Ренн» создавал больше моментов, чем его соперники. В матче с «Каном» разница в этом показателе была выше в два раза (22-11 по ударам).

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В Лиге Европы коллектив Сябри Лямуши по среднему количеству «выстрелов» за матч занимает третье место, ее показатель — 18,7. Проблемой остается реализация. И в Киеве с этим будет очень сложно.

Прогноз

Сложно, но можно. Совсем недавно это доказал скромный аутсайдер украинской Премьер-лиги ФК «Львов». В 13-м туре подопечные Юрия Бакалова одержали минимальную победу на НСК «Олипийский» (1:0). Да и непосредственно в Лиге Европы «Астана» в первом туре положила в ворота «бело-синих» два гола.

Посему — «невозможное возможно», и плевать, что в домашних матчах УПЛ команда Хацкевича пропустила всего три гола, а «Астана» вкатала второй на 95-й минуте.

Но мы сделаем ход конем и предлагаем не психовать ставками на «верховой» тотал «Ренна», а «зарядить» на «2Х + ТМ 2,5» за 2,70. 0