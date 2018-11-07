«Виктория» — «Реал». Прогноз и ставки на матч 4-го тура Лиги чемпионов УЕФА 7 ноября 2018 года

В 4-м туре Лиги чемпионов состоится второй спаренный поединок между «Викторией» и «Реалом». Матч пройдет на «Доосан Арена» 7 ноября и начнется в 23:00 по московскому времени. Прогноз на «Виктория» — «Реал».

«Виктория»

«Виктория» неудачно провела первый круг группового этапа Лиги чемпионов. В трех поединках чешский клуб сумел набрать лишь один балл.

Сперва команда сыграла вничью с ЦСКА (2:2) дома, хотя по ходу игры вела 2:0, затем на выезде потерпела разгром от «Ромы» (0:5), после чего уступила в гостях «Реалу» (1:2). Такие результаты оставили коллектив на последнем, четвертом месте в квартете.

Куда лучше обстоят дела подопечных Павела Врбы в своем национальном чемпионате. По итогам 14-ти туров национального первенства «Виктория» занимает вторую позицию, уступая вершину лидеру пражской «Славии» по разнице мячей.

«Реал»

«Реал», в целом, хорошо провел первый круг группового раунда главного еврокубка, хотя, конечно, мог бы и лучше. В трех матчах королевский клуб набрал шесть очков из девяти возможных.

Сначала команда разбила на своем поле «Рому» (3:0), но потом сенсационно уступила в гостях ЦСКА (0:1), после чего с трудом победила в домашних стенах «Викторию» (2:1). Несмотря на одно поражение, мадридцы удержались на первой строчке в квартете.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Хуже дела у коллектива складываются в чемпионате Испании. Затяжная серия без побед в пять матчей привела к отставке Хулена Лопетеги с поста наставника. Его преемник Сантьяго Солари сумел добиться успеха в первом поединке у руля команды в домашней встрече против «Вальядолида» (2:0), но та все равно пока что шестая в Примере с отставанием в семь очков от лидера «Барселоны».

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,24, тогда как успех хозяев поля оценивается в 11,00, а ничья — в 6,50.

Рекомендуем ставить на то, что Бензема забьет, и «Реал» выиграет за 6,00. 0