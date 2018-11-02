«Штутгарт» — «Айнтрахт». Прогноз и ставки на матч Бундеслиги 2 ноября 2018 года

Открывать 10 тур немецкой Бундеслиги будут «Штутгарт» и «Айнтрахт» 2 ноября. Игра начнется в 22:30 по московскому времени. Прогноз на «Штутгарт» — «Айнтрахт».

«Штутгарт»

«Автозаводцы» плотно засели на дне турнирной таблице в Бундеслиги. После девяти игр чемпионата они имеют в своей копилке пять очков, но отстают от спасительного 15 места на два балла.

За последние пять матчей немецкого первенства «швабы» победили только в одной игре при четырех поражениях. Последние три игры в Бундеслиги они проиграли.

Сначала состоялось гостевое поражение от «Ганновера» (1:3), а затем «Штутгарт» был два раза разгромлен с одинаковым результатом 0:4 дома «Боруссией» Д и на выезде «Хоффенхаймом».

На своей арене в этом сезоне «автозаводцы» заработали четыре очка в четырех матчах. Две игры они проиграли, и по разу сыграли вничью и победили, разница мячей — 2:8.

«Айнтрахт»

Футболисты Ади Хюттера после девяти матчей немецкого первенства расположились на седьмой позиции, имея в своем активе 14 баллов. От топ-4 их отделяет только три очка.

На данный момент у «Айнтрахта» 6-матчевая серия без поражений во всех турнирах, в которой он пять встреч выиграл и один раз сыграл вничью.

Только в последнем матче «орлы» расписали мировую «Нюрнбергом» (1:1) в чемпионате, и т.с. прервали серию из побед, насчитывающую пять игр кряду (три в Бундеслиги и две в Лиге Европы).

Календарь и таблица Бундеслиги

В гостевых матчах чемпионата Германии «Айнтрахт» завоевал семь очков в пяти встречах. Два матча выиграл, два проиграл и один поединок свел вничью, разница мячей — 7:8.

В минувшем сезоне оппоненты обменялись домашними победами в играх чемпионата (1:0 и 1:2).

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям: победа «Айнтрахта» — 2.70, победа «Штутгарта» — 2.70, ничья — 3.50.

«Швабы», которые проиграли три игры кряду в чемпионате Германии, будут всеми силами стараться пополнить свой очковый багаж и покинуть последнее место в турнирной таблице. 0