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    Прервет ли «Штутгарт» серию поражений?

    «Штутгарт» — «Айнтрахт». Прогноз и ставки на матч Бундеслиги 2 ноября 2018 года

    Бундеслига Футбол Германии Штутгарт Айнтрахт Франкфурт
    Прогноз на «Штутгарт» — «Айнтрахт»
    Фрагмент матча прошлого сезона
    Открывать 10 тур немецкой Бундеслиги будут «Штутгарт» и «Айнтрахт» 2 ноября. Игра начнется в 22:30 по московскому времени. Прогноз на «Штутгарт» — «Айнтрахт».
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    «Штутгарт»

    «Автозаводцы» плотно засели на дне турнирной таблице в Бундеслиги. После девяти игр чемпионата они имеют в своей копилке пять очков, но отстают от спасительного 15 места на два балла.

    За последние пять матчей немецкого первенства «швабы» победили только в одной игре при четырех поражениях. Последние три игры в Бундеслиги они проиграли.

    Сначала состоялось гостевое поражение от «Ганновера» (1:3), а затем «Штутгарт» был два раза разгромлен с одинаковым результатом 0:4 дома «Боруссией» Д и на выезде «Хоффенхаймом».

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  • 29/10/2018

    • На своей арене в этом сезоне «автозаводцы» заработали четыре очка в четырех матчах. Две игры они проиграли, и по разу сыграли вничью и победили, разница мячей — 2:8.

    «Айнтрахт»

    Футболисты Ади Хюттера после девяти матчей немецкого первенства расположились на седьмой позиции, имея в своем активе 14 баллов. От топ-4 их отделяет только три очка.

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    На данный момент у «Айнтрахта» 6-матчевая серия без поражений во всех турнирах, в которой он пять встреч выиграл и один раз сыграл вничью.

    Только в последнем матче «орлы» расписали мировую «Нюрнбергом» (1:1) в чемпионате, и т.с. прервали серию из побед, насчитывающую пять игр кряду (три в Бундеслиги и две в Лиге Европы).

    Календарь и таблица Бундеслиги

    В гостевых матчах чемпионата Германии «Айнтрахт» завоевал семь очков в пяти встречах. Два матча выиграл, два проиграл и один поединок свел вничью, разница мячей — 7:8.

    В минувшем сезоне оппоненты обменялись домашними победами в играх чемпионата (1:0 и 1:2).

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям: победа «Айнтрахта» — 2.70, победа «Штутгарта» — 2.70, ничья — 3.50.

    «Швабы», которые проиграли три игры кряду в чемпионате Германии, будут всеми силами стараться пополнить свой очковый багаж и покинуть последнее место в турнирной таблице. 0

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    Прогноз на «Штутгарт» — «Айнтрахт». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.97. Открывать 10 тур немецкой Бундеслиги будут «Штутгарт» и «Айнтрахт» 2 ноября. Игра начнется в 22:30 по московскому времени.
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