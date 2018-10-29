«Крылья Советов» — «Зенит». Прогноз и ставки на РПЛ 29 октября 2018 года

В понедельник, 29 октября, «Крылья Советов» на своем поле сыграет с «Зенитом» в рамках 12-го тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на «Самара Арене», начнется в 18:00 по московскому времени. Прогноз на «Крылья Советов» — «Зенит».

«Крылья Советов»

Перед матчем 10-го тура руководство «Крыльев Советов» приняло решение сменить главного тренера.

Причиной стали три поражения подряд в РПЛ: от тульского «Арсенала» (0:4), «КРаснодара» (0:3) и «Рубина» (1:2).

Андрей Тихонов был уволен, на его место пришел Миодраг Божович, который до этого возглавлял тульский «Арсенал».

Первый поединок с новым тренером принес им домашнюю победу над московским «Динамо» со счетом 1:0. В последнем матче «Крылья Советов» на выезде сыграли вничью с «Уралом» (1:1).

После 11 туров самарский клуб с 11 очками на 13-м месте в турнирной таблице. Разница мячей 5-15.

В предстоящем матче не сыграет травмированный защитник Мирал Самарджич.

«Зенит»

Питерский клуб начал октябрь победой над пражской «Славией» (1:0) в рамках Лиги Европы. Единственный мяч был забит в концовке встречи.

После этого матча сине-бело-голубые в рамках РПЛ обыграли на своем поле «Краснодар» со счетом 2:1 и уступили на выезде московскому «Динамо» (0:1).

В последнем матче подопечные Сергея Семака вырвали победу у «Бордо» (2:1) в домашнем матче Лиги Европы.

В чемпионате России «Зенит» с 25 очками возглавляет таблицу. Разница мячей 20-9.

Лучший бомбардир с 5 голами — Артем Дзюба, за ним, с 4 голами и 3 ассистами — Александр Ерохин. По 3 мяча у Олега Шатова и Себастьяна Дриусси.

В предстоящем матче не сыграет травмированный Кристиан Нобоа, а также Александр Кокорин, влипший в скандал, приведший к уголовному преследованию. Из-за травмы бедра может не сыграть Смольников.

Прогноз

Букмекеры считают «Зенит» фаворитом матча. На победу команды Семака дается коэффициент 1,72, тогда как на ничью — 3,50, а на успех «Крыльев Советов» — 5,80.

Питерцы, хоть и выглядят явными фаворитами встречи, последние матчи проводят не слишком удачно, уступив «Динамо» и вырвав победу над «Бордо» на последних минутах.

Самарцы же прервали неудачную серию и на своем поле могут побороться за ничью с лидером таблицы. Обе команды мало забивают в последних встречах, так что можно прогнозировать что сыграет ставка на «низ».

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