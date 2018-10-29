ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Локомотив»РПЛ. «Енисей» примет «Локо», ЦСКА встретится с «Краснодаром», «Зенит» сыграет в Самаре «Ливерпуль»АПЛ. «Ливерпуль» разгромил «Кардифф», «Челси» в гостях у «Бернли», «Тоттенхэм» примет «МанСити» Серхио БускетсПримера. «Эспаньол» разошелся миром с «Вальядолидом», «Барселона» примет «Реал»
  • 08:48
    • «Бостон» выиграл у «Детройта», «Лейкерс» уступили «Сан-Антонио»
  • 08:31
    • Вертолет владельца «Лестера» потерпел крушение
  • 08:20
    • Синицина и Кацалапов заняли второе место на Skate Canada
  • 08:04
    • Туктамышева победила на Гран-при в Канаде
  • 23:46
    • «Атлетико» обыграл «Реал Сосьедад»
  • 21:09
    • «Ростов» вдесятером победил «Анжи»
  • 20:59
    • Дубль Роналду принес «Ювентусу» победу над «Эмполи»
    Все новости спорта

    Потерпят ли «Крылья» первое поражение при Божовиче?

    «Крылья Советов» — «Зенит». Прогноз и ставки на РПЛ 29 октября 2018 года

    РПЛ Футбол России Зенит Крылья Советов
    Прогноз на «Крылья Советов» — «Зенит»
    «Крылья Советов»
    В понедельник, 29 октября, «Крылья Советов» на своем поле сыграет с «Зенитом» в рамках 12-го тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на «Самара Арене», начнется в 18:00 по московскому времени. Прогноз на «Крылья Советов» — «Зенит».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Крылья Советов»

    Перед матчем 10-го тура руководство «Крыльев Советов» приняло решение сменить главного тренера.

    Причиной стали три поражения подряд в РПЛ: от тульского «Арсенала» (0:4), «КРаснодара» (0:3) и «Рубина» (1:2).

    Андрей Тихонов был уволен, на его место пришел Миодраг Божович, который до этого возглавлял тульский «Арсенал».

  • Божович — новая надежда Самары
  • Отставка Андрея Тихонова и назначение Миодрага Божовича на пост главного тренера «Крыльев Советов» — в нашем обзоре прессы
  • 06/10/2018

    • Первый поединок с новым тренером принес им домашнюю победу над московским «Динамо» со счетом 1:0. В последнем матче «Крылья Советов» на выезде сыграли вничью с «Уралом» (1:1).

    После 11 туров самарский клуб с 11 очками на 13-м месте в турнирной таблице. Разница мячей 5-15.

    В предстоящем матче не сыграет травмированный защитник Мирал Самарджич.

    «Зенит»

    Питерский клуб начал октябрь победой над пражской «Славией» (1:0) в рамках Лиги Европы. Единственный мяч был забит в концовке встречи.

  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет без депозита
  • winline.ru
    •
  • 10 000
  • Забрать
  • Фрибет для всех
  • fonbet.ru
    •

    После этого матча сине-бело-голубые в рамках РПЛ обыграли на своем поле «Краснодар» со счетом 2:1 и уступили на выезде московскому «Динамо» (0:1).

    В последнем матче подопечные Сергея Семака вырвали победу у «Бордо» (2:1) в домашнем матче Лиги Европы.

    В чемпионате России «Зенит» с 25 очками возглавляет таблицу. Разница мячей 20-9.

  • Французские крепыши, Дзюба и характер
  • Волевая победа «Зенита» над французским «Бордо» в Лиге Европы — в нашем обзоре прессы
  • 26/10/2018

    • Лучший бомбардир с 5 голами — Артем Дзюба, за ним, с 4 голами и 3 ассистами — Александр Ерохин. По 3 мяча у Олега Шатова и Себастьяна Дриусси.

    В предстоящем матче не сыграет травмированный Кристиан Нобоа, а также Александр Кокорин, влипший в скандал, приведший к уголовному преследованию. Из-за травмы бедра может не сыграть Смольников.

    Прогноз

    Букмекеры считают «Зенит» фаворитом матча. На победу команды Семака дается коэффициент 1,72, тогда как на ничью — 3,50, а на успех «Крыльев Советов» — 5,80.

    Питерцы, хоть и выглядят явными фаворитами встречи, последние матчи проводят не слишком удачно, уступив «Динамо» и вырвав победу над «Бордо» на последних минутах.

    Самарцы же прервали неудачную серию и на своем поле могут побороться за ничью с лидером таблицы. Обе команды мало забивают в последних встречах, так что можно прогнозировать что сыграет ставка на «низ».

    Все прогнозы на футбол

    Интересны также варианты ТМ 2,5 за 1,60 и «Обе забьют — нет» за 1,60. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    2.10
  • Прогноз на матч Енисей — Локомотив
  • Сегодня в 13:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Витесс — Фортуна Ситтард
  • Сегодня в 14:15
    •  1.71
  • Прогноз на матч Авангард — Торпедо
  • Сегодня в 15:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Ахмат — Динамо
  • Сегодня в 15:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Каристал Пэлас — Арсенал
  • Сегодня в 16:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Бернли — Челси
  • Сегодня в 16:30
    •  3.50
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Шальке
  • Сегодня в 17:30
    •  1.66
  • Прогноз на матч ЦСКА — Краснодар
  • Сегодня в 18:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Бордо — Ницца
  • Сегодня в 18:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Барселона — Реал
  • Сегодня в 18:15
    •  1.85
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Эвертон
  • Сегодня в 19:00
    •  11.00
  • Прогноз на матч Вердер — Байер
  • Сегодня в 19:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Милан — Сампдория
  • Сегодня в 19:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Наполи — Рома
  • Сегодня в 22:30
    •  4.00
  • Прогноз на матч Марсель — ПСЖ
  • Сегодня в 23:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Наполи» на последних минутах не удержал победу в Париже
  • «Наполи» поставил под вопрос командный класс ПСЖ
    • 20:32 25/10/2018     «Арсенал» добыл десятую победу подряд
  • «Арсенал» снова победил, но Эмери этого мало
    • 14:33 23/10/2018     Виктор Гончаренко
  • Две трагедии римским вечером
    • 13:34 24/10/2018
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Прогноз на «Крылья Советов» — «Зенит». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.80. В понедельник, 29 октября, «Крылья Советов» на своем поле сыграет с «Зенитом» в рамках 12-го тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на «Самара Арене», начнется в 18:00 по московскому времени.
    Тоже интересно
    Давид де Хеа Футбол Де Хеа — светлое пятно на фоне кошмаров «МЮ». Он уже среди великихИспанский голкипер «Манчестер Юнайтед» продолжает сохранять феноменальную форму, несмотря на кризис в развитии клуба в последние годы Вчера в 20:350
  • 20:04
    • «Лион» на выезде победил «Анже»
  • 18:56
    • Дубль Мане помог «Ливерпулю» разгромить «Кардифф»
  • 18:37
    • «Бавария» одолела «Майнц», «Боруссия» упустила победу над «Гертой»
    Марко Асенсио Футбол Нет Месси и Роналду — нет проблем. «Эль-Класико» в поисках нового героя«Барселона» и «Реал» сыграют без своих суперзвезд 26/10/2018 в 12:460
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Фантастические «шмели»
  • 3.11
    •
  • 23:59
    • «Фиорентина» сыграла вничью в матче с «Торино»
  • 23:33
    • Риккардо выиграл квалификацию Гран-при Мексики, Сироткин — 20-й
  • 23:04
    • «Монако» сыграл вничью с «Дижоном»
    «Вегас» — «Тампа-Бэй» Хоккей НХЛ. 29 сейвов Василевского, передачи Кучерова и СергачеваРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 27 октября Вчера в 09:330
  • 18:26
    • Тульский «Арсенал» поделил очки с «Оренбургом»
  • 17:56
    • СМИ: топ-клубы Европы хотят остановить рост зарплат игроков
  • 17:35
    • Жардим может заменить Бенитеса в «Ньюкасле»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет всем
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие