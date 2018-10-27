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    «Боруссия» Дортмунд — «Герта». Прогноз на матч чемпионата Германии по футболу 27 октября 2018 года

    Бундеслига Футбол Германии Боруссия Д Герта
    Прогноз на «Боруссия» Дортмунд — «Герта»
    «Боруссия» выиграла семь предыдущих матчей кряду во всех турнирах
    27 октября в 9-м туре Примеры «Боруссия» Дортмунд примет на своем поле «Герту». Начало матча — в 16:30 по Москве. Прогноз на «Боруссия» Дортмунд — «Герта».
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    «Боруссия»

    «Боруссия» в восьми поединках Бундеслиги завоевала 20 баллов и занимает первое мессто в турнирной таблице, опережая второй «РБ Лейпциг» на три пункта. В играх чемпионата команда Люсьена Фавра одержала шесть побед при двух ничейных результатах.

    На данный момент у «Шмелей» семиматчевая выигрышная серия с учетом всех турниров. Более того, в этом сезоне они еще не проигрывали.

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    При всей плотности в верхней части турнирной таблицы такие выступления позволяют дортмундскому клубу опережать ближайшего преследователя в Бундеслиге на три очка. К грядущей игре коллектив подходит после разгрома приучившего к надежности своих тылов «Атлетико» (4:0) в Лиге чемпионов.

    «Герта»

    Вплоть до пятого тура «Герта» шла без поражений. Победы над «Нюрнбергом» (1:0) и «Шальке» (2:0), ничья с «Вольфсбургом» (2:2) и яркий триумф в противостоянии с «Боруссией» М (4:2) — более чем достойный старт сезона.

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    Неудача пришла в четвертом туре, когда на выезде подопечные Паля Дардаи получили по носу от «Вердера» — 1:3. К чести «Старой Дамы», на это фиаско она отреагировала как нужно, одолев на своем поле саму «Баварию» (2:0).

    С тех пор команда не знает поражений, но сумела победить лишь в товарищеском матчей против «Бабельсберга» (4:1). Между тем, в официальных поединках, которые пришлись на Бундеслигу, были зафиксированы ничьи с «Майнцем» (0:0) и «Фрайбургом» (1:1), из-за чего коллектив опустился на шестое место в пяти очках от лидера — своего грядущего соперника.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно видят фаворита в хозяевах поля, коэффициент на победу которых равен 1,40, тогда как успех гостей оценивается в 7,00, а ничья — в 5,00.

    Рекомендуем ставить на то, что «Боруссия» выиграет, и в матче будет 4 или более голов за 2,75. 0

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    Прогноз на «Боруссия» Дортмунд — «Герта». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.75. 27 октября в 9-м туре Примеры «Боруссия» Дортмунд примет на своем поле «Герту». Начало матча — в 16:30 по Москве.
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