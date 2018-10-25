ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Станислав ЧерчесовОт Черчесова до Жардима. На кого поставит «Спартак»? «Ювентус» на голову превзошел «МЮ»«Ювентус» показал место «МЮ» в современном футболе Хоккеисты «Салават Юлаев»КХЛ. «Салават Юлаев» победил СКА, «Ак Барс» проиграл в Китае
  • 19:35
    • «Салават Юлаев» вырвал победу у СКА
  • 18:22
    • «Локомотив» обыграл «Порту» в матче Юношеской лиги УЕФА
  • 18:05
    • «Ак Барс» всухую проиграл «Куньлуню»
  • 15:42
    • «Спартак» сразу выплатил неустойку Каррере
  • 14:06
    • Источник: Федун проводит встречу с Кононовым на «Открытие Арене»
  • 12:38
    • Давид Сильва: «Манчестер Сити» мог забивать «Шахтеру» больше
  • 12:12
    • Глава ФИФА предложил сделать клубный ЧМ ежегодным
    Все новости спорта

    Одержит ли «Марсель» первую победу в Лиге Европы?

    «Марсель» — «Лацио». Прогноз и ставки на матч футбольной Лиги Европы 25 октября

    Лига Европы Марсель Футбол Франции Лацио Футбол Италии
    Прогноз на «Марсель» — «Лацио»
    Димитри Пайет
    В четверг, 25 октября, «Марсель» на своем поле примет «Лацио» в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы. Встреча группы H, которая пройдет на стадионе «Велодром», начнется в 22:00 по московскому времени. Прогноз на «Марсель» — «Лацио».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Марсель»

    Футболисты «Марселя» в двух стартовых турах группового этапа набрали всего одно очко. Сначала они потерпели поражение от «Айнтрахта» (1:2), после чего разошлись миром с «Аполлоном» (2:2).

    Важно подчеркнуть, что в обеих случаях провансальцы первыми выходили вперед, а решающие мячи пропускали на последних минутах.

    В чемпионате Франции после десяти сыгранных туров «Марсель» занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 19 очков. В октябрьских матчах команда Руди Гарсии обыграла «Кан» (2:0) и «Ниццу» (1:0).

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Среди травмированных у «Марселя» значатся Аймен Абденнур, Клинтон Н'Джие, Роланду и Флориан Товен.

    «Лацио»

    Римский «Лацио» записал на свой счет три очка. В первом туре он одержал победу над «Аполлоном» (2:1), а во втором проиграл «Айнтрахту» (1:4).

    Во Франкфурте «орлы» доигрывали вдевятером, поскольку красные карточки получили Душан Баста и Хоакин Корреа.

  • 500
  • Забрать
  • Фрибет без условий
  • tennisi.bet
    •
  • 4 000
  • Забрать
  • Удвоение депозита
  • 1xstavka.ru
    •

    В немецкой Бундеслиге «Лацио» расположился на четвертой позиции по итогам девяти туров, имея на своем счету 18 очков.

    В двух предыдущих турах римляне нанесли поражение «Фиорентине» (1:0) и «Парме» (2:0).

    У «Лацио» Баста и Корреа дисквалифицированы, а Риза Дурмиси восстанавливается от травмы.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Марселя» — 2.13, победа «Лацио» — 3.30, ничья — 3.60.

    Французская команда неудачно стартовала в Лиге Европы, однако на этой неделе у нее будет хороший шанс вернуться в борьбу за выход в 1/16 финала.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Во-первых, подопечные Руди Гарсии получат поддержку родных трибун. Во-вторых, у них не так много проблем с составом, как у римлян.

    Исходя из этого, мы бы поставили на победу «Марселя», тем более что в двух стартовых турах ему во многом просто не повезло.

    Еще один вариант — «хозяева не проиграют и тотал больше 2,5» за 2.50. Обе команды играют результативно, так что ждем зрелищной игры. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    1.64
  • Прогноз на матч ПСВ — Тоттенхэм
  • Сегодня в 19:55
    •  4.00
  • Прогноз на матч Брюгге — Монако
  • Сегодня в 19:55
    •  4.40
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Атлетик
  • Сегодня в 20:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Локомотив — Порту
  • Сегодня в 22:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч ПСЖ — Наполи
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Барселона — Интер
  • Сегодня в 22:00
    •  1.56
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Црвена Звезда
  • Сегодня в 22:00
    •  5.19
  • Прогноз на матч Экспресс дня
  • Сегодня в 22:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Галатасарай — Шальке
  • Сегодня в 22:00
    •  4.33
  • Прогноз на матч Боруссия Дортмунд — Атлетико
  • Сегодня в 22:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Колорадо — Тампа-Бэй
  • Завтра в 04:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Автомобилист — Металлург
  • Завтра в 17:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Рубин — Динамо Москва
  • Завтра в 19:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Спортинг — Арсенал
  • Завтра в 19:55
    •  1.90
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Селтик
  • Завтра в 19:55
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Лопетеги обречен получить отставку в ближайшую неделю
  • Даже Роналду и Зидан не спасли бы сейчас «Реал»
    • 22:16 21/10/2018     Хамес Родригес
  • Десять интересных событий международной паузы
    • 02:13 18/10/2018     «МЮ» упустил победу на последней минуте добавленного времени
  • Для лучшей обороны «МЮ» нужно больше атаковать
    • 02:03 21/10/2018
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Прогноз на «Марсель» — «Лацио». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.13. В четверг, 25 октября, «Марсель» на своем поле примет «Лацио» в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы. Встреча группы H, которая пройдет на стадионе «Велодром», начнется в 22:00 по московскому времени.
    Тоже интересно
    Виктор Гончаренко Футбол Две трагедии римским вечеромРазгромное поражение ЦСКА от римской «Ромы» на выезде в Лиге чемпионов — в нашем обзоре прессы 13:340
  • 09:54
    • Глушаков не полетел со «Спартаком» на игру с «Рейнджерс»
  • 09:30
    • 50 очков Гриффина помогли «Детройту» одолеть «Филадельфию»
  • 08:55
    • Бабаев: До первого гола ЦСКА играл с «Ромой» на равных
    «Эдмонтон» — «Питтсбург» Хоккей НХЛ. «Нэшвилл» проиграл «Сан-Хосе», «Рейнджерс» обыграл «Флориду»Результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 24 октября 10:480
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Бедные сербы и надежда «Локо»
  • 5.19
    •
  • 20:27
    • Бедуэ: Постараемся продемонстрировать против «Зенита» максимум
  • 20:14
    • Семак: «Бордо» — неуступчивая команда, нас ждет тяжелый матч
  • 19:49
    • «Ротор» обыграл «Тюмень»
    ЦСКА Футбол ЛЧ. «Рома» разгромила ЦСКА, «МЮ» уступил «Ювентусу», «Шахтер» проиграл «МанСити»Обзор матчей третьего тура группового этапа самого престижного клубного турнира Европы 00:180
  • 19:21
    • «Анжи» проиграл «Маккаби» и вылетел из Юношеской лиги УЕФА
  • 19:17
    • Кейн и Сон Хын Мин сыграют в атаке «Тоттенъэма» против ПСВ
  • 19:07
    • «Брюгге» — «Монако»: Головин выйдет в стартовом составе «монегасков»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Самые
  • быстрые
    выплаты
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие