«Марсель» — «Лацио». Прогноз и ставки на матч футбольной Лиги Европы 25 октября

В четверг, 25 октября, «Марсель» на своем поле примет «Лацио» в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы. Встреча группы H, которая пройдет на стадионе «Велодром», начнется в 22:00 по московскому времени. Прогноз на «Марсель» — «Лацио».

«Марсель»

Футболисты «Марселя» в двух стартовых турах группового этапа набрали всего одно очко. Сначала они потерпели поражение от «Айнтрахта» (1:2), после чего разошлись миром с «Аполлоном» (2:2).

Важно подчеркнуть, что в обеих случаях провансальцы первыми выходили вперед, а решающие мячи пропускали на последних минутах.

В чемпионате Франции после десяти сыгранных туров «Марсель» занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 19 очков. В октябрьских матчах команда Руди Гарсии обыграла «Кан» (2:0) и «Ниццу» (1:0).

Календарь и таблица Лиги Европы

Среди травмированных у «Марселя» значатся Аймен Абденнур, Клинтон Н'Джие, Роланду и Флориан Товен.

«Лацио»

Римский «Лацио» записал на свой счет три очка. В первом туре он одержал победу над «Аполлоном» (2:1), а во втором проиграл «Айнтрахту» (1:4).

Во Франкфурте «орлы» доигрывали вдевятером, поскольку красные карточки получили Душан Баста и Хоакин Корреа.

В немецкой Бундеслиге «Лацио» расположился на четвертой позиции по итогам девяти туров, имея на своем счету 18 очков.

В двух предыдущих турах римляне нанесли поражение «Фиорентине» (1:0) и «Парме» (2:0).

У «Лацио» Баста и Корреа дисквалифицированы, а Риза Дурмиси восстанавливается от травмы.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Марселя» — 2.13, победа «Лацио» — 3.30, ничья — 3.60.

Французская команда неудачно стартовала в Лиге Европы, однако на этой неделе у нее будет хороший шанс вернуться в борьбу за выход в 1/16 финала.

Все прогнозы на Лигу Европы

Во-первых, подопечные Руди Гарсии получат поддержку родных трибун. Во-вторых, у них не так много проблем с составом, как у римлян.

Исходя из этого, мы бы поставили на победу «Марселя», тем более что в двух стартовых турах ему во многом просто не повезло.

Еще один вариант — «хозяева не проиграют и тотал больше 2,5» за 2.50. Обе команды играют результативно, так что ждем зрелищной игры. 0