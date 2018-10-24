«Боруссия» Дортмунд — «Атлетико». Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов 24 октября 2018 года

В среду, 24 октября, «Боруссия» Дортмунд будет принимать «Атлетико» в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Поединок в Брюгге начнется в 22:00 по Москве. Прогноз на «Боруссия» Дортмунд — «Атлетико».

«Боруссия»

В первом туре группового этапа Лиги чемпионов «Боруссия» гостила у «Брюгге» и встретила серьезное сопротивление со стороны соперника. Бельгийский клуб держался до последних пяти минут основного времени, когда Кристиан Пулишич забил единственный и победный мяч в ворота хозяев.

Во втором матче данной стадии дортмундцы добились уже более легкой победы. На своем поле против «Монако» подопечные Люсьена Фавра выиграли с разгромным счетом 3:0.

Настоящей машиной «Шмели» выглядят и на внутренней арене, где также не знают поражений — таким образом, их беспроигрышная серия во всех турнирах с начала сезона составляет уже 13 поединков при всего лишь двух ничьих. При этом лидер Бундеслиги довел победную серию до шести матчей.

«Атлетико»

«Атлетико» в первом туре группового раунда Лиги чемпионов играл на выезде против «Монако» и увез в Мадрид три очка. Хозяева повели в счете на 18-й минуте, но уже к перерыву гости не только смогли восстановить равновесие, но и смогли выйти вперед, после чего довели матч до победы.

Нелегко подопечным Диего Симеоне пришлось и в домашнем поединке второго тура против «Брюгге». «Матрасники» повели в счете на 28-й минуте, но спустя чуть более 10 оборотов секундной стрелки потеряли преимущество — лишь на 67-й минуте им удалось вновь выйти вперед в матче, завершившемся их победой 3:1.

Все прогнозы на футбол

На внутренней арене «кольчонерос» выступают противоречивым образом. Так, после серии из одной победы в четырех стартовых турах Примеры коллектив не знает поражений в пяти матчах, но две ничьи помешали ему удержаться в зоне Лиги чемпионов — сейчас команда занимает пятое место.

Прогноз

Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 2,50, тогда как успех гостей оценивается в 2,90, а ничья — в 3,30.

Учитывая высокую результативность дортмундцев, рекомендуем ставить на то, что «Боруссия» забьет в каждом из таймов за 4,33. 0