ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Чикаго» — «Тампа-Бэй»НХЛ. Два очка Кучерова, волевая победа «Баффало» Массимо КаррераКаррера в тупике и безыдейный «Спартак» Сергей СемакЭксперименты Семака не работают, а Дзюба устал
  • 11:10
    • «Спартак» отправил в отставку Карреру
  • 15:23
    • «Адмирал» прервал затяжную серию без побед
  • 15:06
    • Президент «Барселоны»: Мы не планируем возвращать Неймара
  • 14:26
    • Глушаков и Ещенко вернутся в основу «Спартака»
  • 12:38
    • СМИ: Черчесов может возглавить «Спартак» зимой
  • 10:55
    • Хачанов и Медведев впервые вошли в топ-20 рейтинга АТР
  • 09:26
    • Ибрагимович отличился в пятом матче MLS кряду, Руни оформил дубль
    Все новости спорта

    «Манчестер Сити» будет исправлять ситуацию в Лиге чемпионов

    «Шахтер» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов 23 октября 2018 года

    Лига чемпионов Шахтер Донецк Футбол Украины Манчестер Сити Футбол Англии
    Прогноз на «Шахтер» — «Манчестер Сити»
    Бернарду Силва
    В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» будет принимать «Манчестер Сити». Матч пройдет на стадионе «Металлист» в Харькове. Начало встречи — в 22:00. Прогноз на «Шахтер» — «Манчестер Сити».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Шахтер»

    «Шахтер» стартовал в Лиге чемпионов неоднозначно — в двух матчах команда ни разу не проиграла, но в то же время не смогла обыграть на своем поле дебютанта турнира «Хоффенхайм» (2:2), а затем не удержала перевес в счете в гостевом матче против «Лиона» (2:2).

    Поединки складывались для подопечных Паулу Фонсеки по-разному. Если против немецкого клуба «Шахтер» дважды по ходу матча отыгрывался и сравнял счет лишь на 81-й минуте, то во Франции дончане вели с разницей в два мяча, но упустили ее, пропустив на 70-й и 72-й минутах.

    С двумя набранными очками «Шахтер» пока занимает в группе F третье место.

  • 10 000
  • Забрать
  • Фрибет для всех
  • fonbet.ru
    •
  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет для новичков
  • parimatch.ru
    •

    В чемпионате Украины у «Шахтера» все довольно неплохо. Из девяти последних матчей «горняки» выиграли восемь, сыграв вничью лишь с «Зарей». Правда, в предыдущем туре «Шахтер» с трудом обыграл «Десну», забив единственный гол в меньшинстве — в концовке встречи отличился Майкон. Своего главного конкурента в борьбе за чемпионство «Динамо» «горняки» после двенадцати туров опережают на 2 очка.

    Важным моментом для «горняков» является травма Тайсона — бразилец, который является ключевым игроком команды, выбыл на месяц и не сможет сыграть в обоих матчах против «Ман Сити».

    «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» также вряд ли может быть доволен стартом в Лиге чемпионов. В первом туре на своем поле подопечные Пепа Гвардиолы проиграли «Лиону» — 1:2. Матч против «Хоффенхайма» также складывался очень неудачно — пропустив на 1-й минуте, «горожане» сумели отыграться через шесть минут, а победный мяч провели лишь на 87-й минуте (отличился Давид Сильва).

  • «МанСити» сдал тест на характер, но есть проблемы
  • Реакция прессы на матч «Хоффенхайм» — «Манчестер Сити»
  • 03/10/2018

    • Набрав 3 очка, «Ман Сити» располагается в турнирной таблице на втором месте.

    Поражение от «Лиона» — пока единственное для «горожан» в этом сезоне. Кроме того, «Ман Сити» лишь дважды сыграл вничью — в матчах АПЛ против «Вулверхэмптона» и «Ливерпуля».

    Перед поединком Лиги чемпионов «Сити» размялся на «Бернли» — 5:0 с голами Серхио Агуэро, Бернарду Силвы, Фернандиньо, Рияда Мареза и Лероя Сане. Стоит отметить, что в этом матче впервые после травмы на поле вернулся Кевин де Брюйне.

    Все прогнозы на футбол

    В турнирной таблице АПЛ после девяти туров «Ман Сити» делит первую строчку с «Ливерпулем» — обе команды набрали по 23 очка.

    Прогноз

    На победу «Шахтера» в этом матче букмекеры дают коэффициент 7,40, на ничейный исход — 5,70, а на победу «Манчестер Сити» — 1,38.

    Напомним, «Шахтер» и «Манчестер Сити» пересекались в Лиге чемпионов в прошлом сезоне. В Англии матч первого круга завершился победой хозяев со счетом 2:0, а в поединке шестого тура в Харькове, в котором «горожанам» уже ничего не было нужно, они экспериментальным составом уступили со счетом 1:2.

    Спаренные матчи против «Шахтера» — отличный шанс для «Ман Сити» исправить ситуацию в группе. Сейчас Гвардиола точно не будет экономить силы ведущих игроков и приложит максимум усилий, чтобы набрать три очка как в Харькове, так и затем в Манчестере. Впрочем и «Шахтер», который умеет играть результативно, должен найти свой шанс в атаке.

    Наш прогноз на матч — «Манчестер Сити» победит и тотал больше 2,5 голов с коэффициентом 1,78. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    4.24
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Авангард
  • Сегодня в 17:00
    •  5.34
  • Прогноз на матч Экспресс дня
  • Сегодня в 21:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Сампдория — Сассуоло
  • Сегодня в 21:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Арсенал — Лестер
  • Сегодня в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Жирона
  • Сегодня в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Филадельфия — Колорадо
  • Завтра в 02:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Локомотив — Металлург
  • Завтра в 19:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч АЕК — Бавария
  • Завтра в 19:55
    •  3.75
  • Прогноз на матч Янг Бойз — Валенсия
  • Завтра в 19:55
    •  1.89
  • Прогноз на матч Реал — Виктория
  • Завтра в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Аякс — Бенфика
  • Завтра в 22:00
    •  3.50
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Лион
  • Завтра в 22:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Ювентус
  • Завтра в 22:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Рома — ЦСКА
  • Завтра в 22:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Хамес Родригес
  • Десять интересных событий международной паузы
    • 02:13 18/10/2018     «МЮ» упустил победу на последней минуте добавленного времени
  • Для лучшей обороны «МЮ» нужно больше атаковать
    • Вчера в 02:03     Златан Ибрагимович
  • Златан и «Милан». Воссоединение имеет смысл для всех
    • 12:44 19/10/2018
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Прогноз на «Шахтер» — «Манчестер Сити». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.78. В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» будет принимать «Манчестер Сити». Матч пройдет на стадионе «Металлист» в Харькове. Начало встречи — в 22:00.
    Тоже интересно
    Лопетеги обречен получить отставку в ближайшую неделю Футбол Даже Роналду и Зидан не спасли бы сейчас «Реал»Реакция прессы на матч «Реал» — «Леванте» Вчера в 22:160
  • 14:51
    • Российский арбитр получил назначение на матч Лиги Европы
  • 14:39
    • Ласицкене — в числе претенденток на звание лучшей легкоатлетки года
  • 14:15
    • Названы арбитры на матч «Локомотив» — «Порту»
    Жозе Моуринью Футбол Итальянская приманка. Моуринью снова в центре вниманияСкандал с участием португальца затмил собою триллер «Челси» и «МЮ» Вчера в 16:300
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Арсенал» продлит победную серию
  • 5.34
    •
  • 13:02
    • Калиниченко поблагодарил Карреру за неравнодушие
  • 12:53
    • «Зенит» и «Бордо» рассудят немцы, «Рейнджерс» и «Спартак» — голландцы
  • 11:22
    • КХЛ признала ошибку арбитров в матче СКА — ЦСКА
    Марсело Футбол Примера. Очередное поражение «Реала», «Барселона» обыграла «Севилью»Подробности матчей девятого тура чемпионата Испании 00:130
  • 09:18
    • Полузащитник «Зенита» избежал серьезного повреждения
  • 08:51
    • Самодурова заняла третье место на Skate America
  • 08:10
    • «Голден Стэйт» потерпел первое поражение в сезоне
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100 000
  • рублей
    бонус
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие