«Шахтер» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов 23 октября 2018 года

В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» будет принимать «Манчестер Сити». Матч пройдет на стадионе «Металлист» в Харькове. Начало встречи — в 22:00. Прогноз на «Шахтер» — «Манчестер Сити».

«Шахтер»

«Шахтер» стартовал в Лиге чемпионов неоднозначно — в двух матчах команда ни разу не проиграла, но в то же время не смогла обыграть на своем поле дебютанта турнира «Хоффенхайм» (2:2), а затем не удержала перевес в счете в гостевом матче против «Лиона» (2:2).

Поединки складывались для подопечных Паулу Фонсеки по-разному. Если против немецкого клуба «Шахтер» дважды по ходу матча отыгрывался и сравнял счет лишь на 81-й минуте, то во Франции дончане вели с разницей в два мяча, но упустили ее, пропустив на 70-й и 72-й минутах.

С двумя набранными очками «Шахтер» пока занимает в группе F третье место.

В чемпионате Украины у «Шахтера» все довольно неплохо. Из девяти последних матчей «горняки» выиграли восемь, сыграв вничью лишь с «Зарей». Правда, в предыдущем туре «Шахтер» с трудом обыграл «Десну», забив единственный гол в меньшинстве — в концовке встречи отличился Майкон. Своего главного конкурента в борьбе за чемпионство «Динамо» «горняки» после двенадцати туров опережают на 2 очка.

Важным моментом для «горняков» является травма Тайсона — бразилец, который является ключевым игроком команды, выбыл на месяц и не сможет сыграть в обоих матчах против «Ман Сити».

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» также вряд ли может быть доволен стартом в Лиге чемпионов. В первом туре на своем поле подопечные Пепа Гвардиолы проиграли «Лиону» — 1:2. Матч против «Хоффенхайма» также складывался очень неудачно — пропустив на 1-й минуте, «горожане» сумели отыграться через шесть минут, а победный мяч провели лишь на 87-й минуте (отличился Давид Сильва).

Набрав 3 очка, «Ман Сити» располагается в турнирной таблице на втором месте.

Поражение от «Лиона» — пока единственное для «горожан» в этом сезоне. Кроме того, «Ман Сити» лишь дважды сыграл вничью — в матчах АПЛ против «Вулверхэмптона» и «Ливерпуля».

Перед поединком Лиги чемпионов «Сити» размялся на «Бернли» — 5:0 с голами Серхио Агуэро, Бернарду Силвы, Фернандиньо, Рияда Мареза и Лероя Сане. Стоит отметить, что в этом матче впервые после травмы на поле вернулся Кевин де Брюйне.

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В турнирной таблице АПЛ после девяти туров «Ман Сити» делит первую строчку с «Ливерпулем» — обе команды набрали по 23 очка.

Прогноз

На победу «Шахтера» в этом матче букмекеры дают коэффициент 7,40, на ничейный исход — 5,70, а на победу «Манчестер Сити» — 1,38.

Напомним, «Шахтер» и «Манчестер Сити» пересекались в Лиге чемпионов в прошлом сезоне. В Англии матч первого круга завершился победой хозяев со счетом 2:0, а в поединке шестого тура в Харькове, в котором «горожанам» уже ничего не было нужно, они экспериментальным составом уступили со счетом 1:2.

Спаренные матчи против «Шахтера» — отличный шанс для «Ман Сити» исправить ситуацию в группе. Сейчас Гвардиола точно не будет экономить силы ведущих игроков и приложит максимум усилий, чтобы набрать три очка как в Харькове, так и затем в Манчестере. Впрочем и «Шахтер», который умеет играть результативно, должен найти свой шанс в атаке.

Наш прогноз на матч — «Манчестер Сити» победит и тотал больше 2,5 голов с коэффициентом 1,78. 0