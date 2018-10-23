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    «Манчестер Юнайтед» — «Ювентус». Прогноз на матч Лиги чемпионов 23 октября 2018 года

    Лига чемпионов Манчестер Юнайтед Футбол Англии Ювентус Футбол Италии
    Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «Ювентус»
    Криштиану Роналду
    23 октября на «Олд Траффорд» состоится матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов — «Манчестер Юнайтед» будет принимать «Ювентус». Начало встречи — в 22:00. Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «Ювентус».
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    «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» уже успел потерять очки в Лиге чемпионов и подходит к спаренным матчам с «Ювентусом» в не самом выгодном положении — на втором месте в таблице. Подопечные Жозе Моуринью в двух турах набрали 4 очка.

    Если с «Янг Бойз» у «МЮ» особых проблем не возникло — на выезде манкунианцы выиграли со счетом 3:0, то обыграть «Валенсию» на своем поле английскому клубу не удалось — 0:0.

    Есть и положительный момент — как видим, Давид Де Хеа в этом розыгрыше ЛЧ пока не пропускал.

    В целом текущий сезон складывается для «МЮ» очень непросто, как и обещал Моуринью еще до его старта. «Красные дьяволы» уже вылетели из Кубка лиги, а в АПЛ идут лишь девятыми, набрав в 9 турах 14 очков.

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    «Ювентус»

    «Ювентус» в двух стартовых турах Лиги чемпионов набрал максимум очков и лидирует в группе Н. Туринцы даже вдесятером после удаления Криштиану Роналду сумели обыграть на выезде «Валенсию» (2:0), после чего разобрались с «Янг Бойз» — 3:0.

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    В целом «Ювентус» феерически начал новый сезон, установив новый клубный рекорд — 10 подряд побед на старте сезона. Однако в субботу эта серия прервалась. Туринцы не смогли удержать минимальное преимущество в матче с «Дженоа» и сыграли вничью — 1:1.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Тем не менее, в чемпионате Италии «Старая синьора» имеет довольно комфортное лидерство, на 4 очка опережая «Наполи».

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    Стоит отметить, что в шести из одиннадцати матчей сезона подопечные Массимилиано Аллегри сумели сохранить свои ворота сухими.

    Прогноз

    На победу «МЮ» в этом матче букмекеры дают коэффициент 3,38, на ничью — 3,28, а на успех туринцев — 2,37.

    «Ювентус» является фаворитом и хорош на старте сезона, однако и «МЮ» продемонстрировал неплохой уровень во втором тайме матча против «Челси», а на своем поле тем более постарается не дать себя в обиду. Вряд ли в этой встрече мы увидим открытый футбол и большое количество голов. Команды, напомним, еще не пропускали в этой ЛЧ.

    Наш прогноз на матч — «Ювентус» не проиграет и тотал меньше 3,5 голов с коэффициентом 1,77. 0

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    Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «Ювентус». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.77. 23 октября на «Олд Траффорд» состоится матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов — «Манчестер Юнайтед» будет принимать «Ювентус». Начало встречи — в 22:00.
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