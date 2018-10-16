Франция — Германия. Прогноз и ставки на матч 4-го тура Лиги наций 16 октября

В рамках 4-го тура группы 1 Лиги «А» в Лиге наций УЕФА сборная Франции примет на своем поле сборную Германии. Матч состоится 16 октября и начнется в 21:45 по Москве. Прогноз на Франция — Германия.

Франция

После чемпионства на мировом первенстве в России сборная Франции по всем законам физики должна была подсдать. В принципе, так и произошло, но пока это проявляется не очень заметно.

Во всяком случае результаты команды Дидье Дешама вполне удовлетворительные. В первом туре Лиги наций УЕФА «лягушатники» откатали ничейку как раз против Бундестим (0:0). Если коротко: два равных тайма (по 4 удара в каждом), осторожная игра в атаке (1 офсайд) и в защите (8 фолов).

Второй поединок французы провели против сборной Голландии. На «Стад де Франс» чемпионы сыграли значительно лучше и перестреляли соперника по моментам (14-8), что в итоге привело в победе 2:1.

Ключевой показатель. Обратите внимание на фолы команды Дешама. Сборная Франции значительно поубавила их количество в сравнении с чемпионатом мира. В России это было как минимум 13 фолов за игру, сейчас — только 8.

Германия

Йоахим Лёв по-прежнему сохраняет место главного тренера, и это главная загадка относительно будущего сборной Германии.

Какие заклинания для этого он использует, мы не в курсе, но точно знаем, что они работают гораздо лучше, чем его футбольные заклинания.

В последнем матче Бундесманшафт крупно уступила сборной Нидерландов в Амстердаме (0:3). По игре немцы выглядели вполне достойно, если говорить исключительно об атаке: 21 удар, 16 из которых были из пределов штрафной и 17 разыгранных комбинаций с завершающим «выстрелом» по воротам.

Это сильно. Но в створ прилетело всего четыре удара. Это слабо. Очень слабо. Также отметим, что немцы привезли себе сами. Голландцы провели три контры, одна из которых оказалась голевой, а одна закончилась ударом в каркас ворот.

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Если что, Нидерланды два гола из трех забили после 87-й минуты.

Прогноз

После стольких неудач коэффициенты на победу сборной Германии сильно упали. Сейчас ее «виктория» оценивается в районе 4,00.

Мы же как варианты рассматриваем победу немцев по ударам и «низовой» тотал желтых. По нашему мнению, это лучшие ставки на этот матч.

Но кэфы появятся ближе к стартовому свистку, а прямо сейчас рекомендуем «зарядить» на «Ф2 (+1)» за 1,55. Думаем, что если Германия и «пролетит», то не крупно. Два раза в реку не войдешь ведь… 0