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    Главные креативщики Европы. От Депая до Кальехона

    В европейском футболе каждой команде нужен футболист, который способен обострить игру, но не у каждой он есть

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    Хосе Кальехон
    Хосе Кальехон
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    В мире футбола большую часть почестей привыкли получать форварды, которые забивают голы, но сначала для этого следует создать необходимые условия. Автор Squawka Стив Дженнингс выбрал десятку сильнейших плеймейкеров в топ-5 европейских лиг, которые способны лучше остальных создавать опасные моменты у ворот соперника.
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    Все футболисты прошли отбор барьером в 200 минут игрового времени за текущий сезон. Они были оценены по количеству голевых эпизодов, созданных в среднем за 90 минут.

    10. Хосе Кальехон

    Клуб: «Наполи» (Италия)

    Всего минут сыграно: 482.

    Среднее количество голевых шансов за 90 минут: 3,55.

    Кальехон засверкал по-новому после того, как неаполитанцев возглавил Карло Анчелотти. Итальянский менеджер мог пересечься с испанцем еще в мадридском «Реале», но этого не произошло. Кальехон тогда ушел в «Наполи», а Анчелотти только возглавил «сливочных».

    В нынешнем сезоне на счету Кальехона три голевые передачи в Серии А.

    9. Гансо

    Гансо (в белом)
    Squawka

    Клуб: «Амьен» (Франция)

    Всего минут сыграно: 200.

    Среднее количество голевых шансов за 90 минут: 3,60.

    За два сезона в «Севилье» бразилец провел всего 27 поединков во всех турнирах. В итоге руководство испанского клуба отправило Гансо в команду «Амьен» Лиги 1 на правах аренды.

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    • Там полузащитник чувствует себя куда лучше, став полноценным лидером скромного коллектива. Гансо находится на третьем месте во всем чемпионате по количеству созданных голевых эпизодов.

    8. Федерико Бернардески

    Федерико Бернардески
    Football Italia

    Клуб: «Ювентус» (Италия)

    Всего минут сыграно: 275.

    Среднее количество голевых шансов за 90 минут: 3,60.

    Бернардески сыграл немаловажную роль для «Юве» в прошлом сезоне, но в ныненем он постепенно становится еще более важным членом команды, о чем свидетельствует его статистика.

    Стоит отметить, что в прошлом атакующий хавбек выступал за «Фиорентину» и был куплен чемпионом Италии летом 2017 года за сумму порядка 40 миллионов евро.

    7. Мичел

    Мичел
    Squawka

    Клуб: «Реал Вальядолид»

    Всего минут сыграно: 435.

    Среднее количество голевых шансов за 90 минут: 3,72.

    Казалось, что карьера хавбека на родине завершена, когда он отправился покорять чемпионат Китая, усилив «Гуанчжоу Фули».

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    • Но в итоге Мичел вернулся — сначала в «Овьедо», а затем — в «Вальядолид», который недавно вышел в Примеру. Опытный плеймейкер уже доказал, что не зря в клубе сделали ставку на него. Команда в настоящий момент идет седьмой в турнирной таблице.

    6. Виллиан

    Виллиан
    Squawka

    Клуб: «Челси»

    Всего минут сыграно: 506.

    Среднее количество голевых шансов за 90 минут: 3,74.

    В начале сезона бразилец не был безоговорочной ставкой нового главного тренера лондонцев Маурицио Сарри. Периодически вингера менял испанец Педро.

    Но в итоге Виллиан показал свое мастерство и доказал, что в нужный момент стоит верить именно в его талант взламывать любую защиту.

    5. Мемфис Депай

    Мемфис Депай
    twitter.com/ol

    Клуб: «Лион»

    Всего минут сыграно: 668.

    Среднее количество голевых шансов за 90 минут: 4,04.

    Голланндец не был фаворитом болельщиков «Манчестер Юнайтед», когда он выступал за английский гранд.

    Зимой прошлого года Депай перешел в «Лион» за 16,5 миллионов евро, но и сейчас фанаты «МЮ» однозначно не испытывают симпатий к вингеру. Почему? Просто во Франции Мемфис стал настоящей звездой, чего и близко не показывал в АПЛ.

    В нынешнем сезоне Лиги 1 Депай забил всего один мяч, но он остается крайне полезным в подыгрыше партнерам.

    4. Димитри Пайе

    Димитри Пайе
    twitter.com/om_officiel

    Клуб: «Марсель»

    Всего минут сыграно: 731.

    Среднее количество голевых шансов за 90 минут: 4,19.

    31-летний плеймейкер сверкал в составе «Вест Хэма» и считался одной из звезд английской Премьер-лиги, а в январе прошлого года состоялось его возвращение в «Марсель».

    Но дело в том, что Пайе даже не думает стареть и снижать требования к собственной персоне. Он забил уже четыре гола и отдал пять ассистов в девяти матчах Лиги 1 нынешнего сезона.

    3. Хакан Чалханоглу

    Хакан Чалханоглу
    twitter.com/acmilan

    Клуб: «Милан»

    Всего минут сыграно: 486.

    Среднее количество голевых шансов за 90 минут: 4,26.

    Чалханоглу не слишком ярко выступает в Серии А, где на его счету всего один ассист за 486 минут. Тем не менее, он постоянно создает потенциально голевые эпизоды для своих партнеров.

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    • Кроме того, хавбек отдал два ассиста всего за 46 минут в Лиге Европы и является стабильным лидером сборной Турции.

    2. Софьян Буфаль

    Софьян Буфаль
    Squawka

    Клуб: «Сельта»

    Всего минут сыграно: 203.

    Среднее количество голевых шансов за 90 минут: 4,43.

    Роскошный гол за «Саутгемптон» в ворота «Вест Бромвича» в прошлом сезоне можно назвать вершиной карьеры для Буфаля на тот момент. Тем не менее, «своим» в АПЛ он так и не стал, после чего был отправлен на правах аренды в «Сельту».

    Именно в Испании на старте сезона Софьян показывает свой лучший футбол и по количеству опасных моментов опережает всех в Примере.

    1. Джейдон Санчо

    Джейдон Санчо (c мячом)
    Bild

    Клуб: «Боруссия» Д

    Всего минут сыграно: 242.

    Среднее количество голевых шансов за 90 минут: 4,83.

    Этого парня уже называют английским Неймаром. Есть мнение, что наставник «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола очень грубо ошибся, что позволил состояться трансферу вингера в Дортмунд.

    18-летний парень уже дебютировал за сборную Англии, а за «Боруссию» ему удалось отдать целых девять ассистов в десяти играх во всех турнирах. При этом Санчо провел на поле всего 242 минуты в Бундеслиге. Это очень впечатляющая статистика. 0

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