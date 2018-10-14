Азербайджан — Мальта. Прогноз и ставки на матч Лиги наций 14 октября 2018 года

В воскресенье, 14 октября, сборная Азербайджана на своем поле примет команду Мальты в рамках четвертого тура группового этапа Лиги наций. Встреча, которая пройдет в Баку, начнется в 19:00 по московскому времени. Прогноз на Азербайджан — Мальта.

Азербайджан

Азербайджанцы накануне добыли дебютную победу в Лиге наций, разгромив в выездном поединке сборную Фарерских островов со счетом 3:0.

До этой игры азербайджанцы в новом турнире играли только вничью. В первом туре дружина Гурбана Гурбанова расписала мировую на своем поле с Косово — 0:0.

Вторая игра на этом турнире тоже закончилась ничьей. На этот раз «страна огней» неожиданно оступилась на Мальте, где потеряла два очка — 1:1. С пятью очками Азербайджан идет на вторм месте в своем квартете и отстает от первых косоваров на два пункта.

В этом году кавказская команда провела девять поединков (шесть контрольных и три в Лиге наций). Уступили только в двух встречах, три выиграли и четыре свели вничью.

Мальта

«Иониты» в этом розыгрыше Лиги наций смогли добыть только один балл, сыграв на своем поле вничью с предстоящим противником со счетом 1:1.

Выездные матчи в этом турнире закончились для мальтийцев поражениями с одинаковым результатом 1:3 от фарерцев и Косово. С одним очком островитяне замыкают свою группу.

Последний раз Мальта выигрывала в июне 2017 года, когда неожиданно нанесла поражение Украине (1:0), но затем 13 игр подряд не знает вкуса побед.

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Азербайджан на своем поле два раза играл с мальтийцами, и оба этих поединка кавказцы выиграли — 2:0 и 3:0.

Прогноз

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На их победу предлагают — 1.28.

На победу гостей дают — 12.00, ничья оценена — в 5.60.

Азербайджанцы после победы в прошлом матче включились в борьбу за победу в своей группе. И в предстоящем поединке они должны положить в свою копилку три очка. И не исключено, что они выиграют оба тайма. 0