«Наполи» — «Сассуоло». Прогноз и ставки на матч Серии А 7 октября 2018 года

В восьмом туре итальянского первенства «Наполи» на своем поле примет «Сассуоло». Матч начнется в 19:00 по Москве. Прогноз на «Наполи» — «Сассуоло».

«Наполи»

«Наполи» начал чемпионат Италии с выездной волевой победы над «Лацио» со счетом 2:1. Затем также по-волевому переиграл на своем поле «Милан» — 3:2, уступая по ходу матча в два мяча.

Далее подопечные Карло Анчелотти неожиданно разгромно проиграли «Сампдории» (0:3) и выдали серию из трех побед — над «Фиорентиной» (1:0), «Торино» (3:1) и «Пармой» (3:0). В седьмом туре команде противостоял самый принципиальный соперник — «Ювентус», туринцы вновь подтвердили статус первого клуба страны — 3:1.

Из-за поражения от «Старой Синьоры», а также ее же победы уже в восьмом туре, Партенопеи отстают от чемпиона на девять очков. «Адзурри», безусловно, постараются сократить это отставание, но насколько у них хватит сил после непростого матча против «Ливерпуля» в Лиге чемпионов посреди недели, завершившегося победой 1:0?

«Сассуоло»

До предыдущего тура «Сассуоло» стабильно укреплял свои позиции в национальном первенстве, благодаря чему поднялся на третью строчку. Наставник команды Роберто Де Дзерби в этом сезоне уже успел опробовать несколько тактик и пока остановил свой выбор на двух: схеме с тремя защитниками и компактным центром (3-4-3) и классической «испанке» (4-3-3).

Это дает возможность «нероверди» стабильно создавать большое количество моментов. В среднем за один матч игроки клуба наносят 14,2 удара при точности выше 50%.

Такая игра позволила коллективу выиграть пять из восьми поединков сезона при двух поражениях. Тем не менее, предыдущий матч «Сассуоло» проиграл в домашних стенах «Милану» с крупным результатом 1:4.

Прогноз

Букмекеры закономерно отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 1,33, тогда как успех гостей оценивается в 8,50, а ничья — в 5,50.

Рекомендуем ставить на то, что каждая команда выполнит больше 1-го углового в каждом тайме за 4,50. 0