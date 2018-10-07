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    «Наполи» — «Сассуоло». Прогноз и ставки на матч Серии А 7 октября 2018 года

    Серия A Футбол Италии Наполи Сассуоло
    Прогноз на «Наполи» — «Сассуоло»
    «Наполи» переиграл на неделе «Ливерпуль»
    В восьмом туре итальянского первенства «Наполи» на своем поле примет «Сассуоло». Матч начнется в 19:00 по Москве. Прогноз на «Наполи» — «Сассуоло».
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    «Наполи»

    «Наполи» начал чемпионат Италии с выездной волевой победы над «Лацио» со счетом 2:1. Затем также по-волевому переиграл на своем поле «Милан» — 3:2, уступая по ходу матча в два мяча.

    Далее подопечные Карло Анчелотти неожиданно разгромно проиграли «Сампдории» (0:3) и выдали серию из трех побед — над «Фиорентиной» (1:0), «Торино» (3:1) и «Пармой» (3:0). В седьмом туре команде противостоял самый принципиальный соперник — «Ювентус», туринцы вновь подтвердили статус первого клуба страны — 3:1.

    Из-за поражения от «Старой Синьоры», а также ее же победы уже в восьмом туре, Партенопеи отстают от чемпиона на девять очков. «Адзурри», безусловно, постараются сократить это отставание, но насколько у них хватит сил после непростого матча против «Ливерпуля» в Лиге чемпионов посреди недели, завершившегося победой 1:0?

    «Сассуоло»

    До предыдущего тура «Сассуоло» стабильно укреплял свои позиции в национальном первенстве, благодаря чему поднялся на третью строчку. Наставник команды Роберто Де Дзерби в этом сезоне уже успел опробовать несколько тактик и пока остановил свой выбор на двух: схеме с тремя защитниками и компактным центром (3-4-3) и классической «испанке» (4-3-3).

    Это дает возможность «нероверди» стабильно создавать большое количество моментов. В среднем за один матч игроки клуба наносят 14,2 удара при точности выше 50%.

    Такая игра позволила коллективу выиграть пять из восьми поединков сезона при двух поражениях. Тем не менее, предыдущий матч «Сассуоло» проиграл в домашних стенах «Милану» с крупным результатом 1:4.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 1,33, тогда как успех гостей оценивается в 8,50, а ничья — в 5,50.

    Рекомендуем ставить на то, что каждая команда выполнит больше 1-го углового в каждом тайме за 4,50. 0

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    Прогноз на «Наполи» — «Сассуоло». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.50. В восьмом туре итальянского первенства «Наполи» на своем поле примет «Сассуоло». Матч начнется в 19:00 по Москве.
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