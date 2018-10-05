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    «Вердер» — «Вольфсбург». Прогноз и ставки на матч чемпионата Германии 5 октября 2018 года

    Бундеслига Футбол Германии Вердер Вольфсбург
    Прогноз на «Вердер» — «Вольфсбург»
    «Вердер» неожиданно идет на пятом месте
    В пятницу, 5 октября, в рамках седьмого тура Бундеслиги «Вердер» на своем поле будет принимать «Вольфсбург». Начало поединка — в 21:30 мск. Прогноз на «Вердер» — «Вольфсбург».
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    «Вердер»

    Побарахтавшись несколько сезонов в борьбе за выживание, «Вердер», похоже, наконец способен бороться за еврокубки. Во всяком случае, начало новой кампании внушает оптимизм фанатам бременского клуба.

    Такой вывод можно было сделать по итогам уже в первых трех матчей сезона. «Музыканты» начали с разгрома заштатной команды «Ворматия» (6:1) в Кубке Германии, после чего сыграли вничью в первом туре Бундеслиги против «Ганновера» (1:1) и победил во втором «Айнтрахт» (2:1).

    Беспроигрышная серия подопечных Флориана Кохфельдта в итоге достигла шести поединков благодаря ничьей с «Нюрнбергом» (1:1), а также победам над «Аугсбургом» (3:2) и «Гертой» (3:1). И только в предыдущем туре случилось гостевое поражение от «Штутгарта» (1:2), но это все равно оставляет «Вердер» на пятой строчке.

    «Вольфсбург»

    Несколько похожую судьбу сейчас переживает «Вольфсбург», которому еще совсем недавно также довелось поучаствовать в борьбе за сохранение прописки в элите немецкого футбола. Правда, куда лучшим у клуба автогиганта вышло самое начало сезона.

    Так, в Кубке Германии «Волки» обыграли на выезде «Эльверсберг» (1:0), после чего сенсационно оставили не у дел в первом туре Бундеслиги вице-чемпиона «Шальке» (2:1). На этом команда не остановилась, и нанесла поражение в гостях еще одному участнику еврокубков «Байеру» (3:1).

    Судя по всему, от таких успехов у подопечных Бруно Лаббадии попросту закружилась голова, иначе трудно объяснить дальнейшие результаты коллектива. В последующих четырех поединках немецкого первенства они ни разу не выиграли, хотя лишь раз проиграли, благодаря чему удерживаются в верхней части турнирной таблицы на седьмой позиции.

    Прогноз

    Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 2,05, тогда как успех гостей оценивается в 2,75, а ничья — в 3,50.

    Рекомендуем ставить на то, что «Вердер» выиграет, и обе команды забьют за 3,70. 0

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    Прогноз на «Вердер» — «Вольфсбург». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.70. В пятницу, 5 октября, в рамках седьмого тура Бундеслиги «Вердер» на своем поле будет принимать «Вольфсбург». Начало поединка — в 21:30 мск.
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