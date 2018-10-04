«Челси» — «Види». Прогноз и ставки на матч 2-го тура Лиги Европы 4 октября 2018 года

2-й тур ЛЕ сведет на поле английский «Челси» и венгерский «Види» 4 октября. Начало матча — в 22:00 по московскому времени. Прогноз на «Челси» — «Види».

«Челси»

Главная проблема Маурицио Сарри в Лиге Европы — как не допустить расхлябанности и шапкозакидательского настроения в раздевалке. Ведь группа L — одна из самых легких среди всех квартетов второго по престижности еврокубка.

Вопросы возникали только перед «ПАОКом» и немножечко — «БАТЭ». С первыми «Челси» благополучно справился на их территории. Пусть минимально (1:0), но очень уверенно — за 90 минут «аристократы» нанесли 22 удара, а сопернику позволили всего лишь раз попасть по своим воротам.

В родном чемпионате «пенсионеры» также идут ровно. В последнем туре команда Сарри не удержала победный счет против «Ливерпуля» — 1:1.

По игре «синие» не владели «циферным» преимуществом, однако по динамике игры и взаимодействию футболистов — небольшой перевес «Челси» все-таки был.

«Види»

После натужного вылета из Лиги чемпионов от «АЕКа» (1:2; 1:1) многие рассматривали «Vidi» как претендента на второе место в группе L. Но «сталося не так, як гадалося».

Уже в первом туре против «БАТЭ» МОЛ «Види» «всухую» уступил на своем поле 0:2. Причем за все 90 минут венгры смогли только дважды попасть по воротам белорусов. А весь второй тайм — это унылое перекатывание мяча хозяевами: 62% владения, но только три удара и одно попадание.

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Отличительная особенность МОЛ «Види» — способность филигранно и обильно зарабатывать удаления для соперников.

Так, в последних девяти матчах с учетом всех турниров оппоненты команды Николича получили пять красных карточек.

Прогноз

«Аристократы» на своем поле начинают достаточно резко и без отлагательств. Сарри опытный тренер и прекрасно осознает проблему недооценки соперника и недостаточного настроя.

Именно поэтому мы считаем, что «Челси» задаст тон со стартовым свистком. Наша ставка — «1-й гол: до 21-й минуты» за 1,88. 0