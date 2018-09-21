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    Догонит ли «Монако» новичка Лиги 1?

    «Монако» — «Ним». Прогноз и ставки на матч Лиги 1 21 сентября 2018 года

    Лига 1 Футбол Франции Монако Ним
    Прогноз на «Монако» — «Ним»
    Футболисты «Монако»
    В пятницу, 21 сентября, открывать шестой тур чемпионата Франции будут «Монако» и «Ним». Матч пройдет на стадионе «Луи II». Начало встречи — в 21:45 по мск. Прогноз на «Монако» — «Ним».
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    «Монако»

    Монегаски удачно стартовали в чемпионате Франции, обыграв в первом туре в гостях «Нант» со счетом 3:1, но затем клуб из княжества не может победить в пяти матчах кряду с учетом всех турниров.

    Во второй игре Лиги 1 подопечные Леонарду Жардима расписали мировую на своей арене с «Лиллем» — 0:0, затем проиграли две встречи кряду — «Бордо» (1:2) в гостях и «Марселю» (2:3) дома.

    Игра пятого тура принесла «красно-белым» один балл в выездной игре с «Тулузой» — 1:1. Набрав в пяти встречах пять пунктов «Монако» расположился на данный момент на 15 строке в турнирной таблице.

    Все прогнозы на Лигу 1

    Свою неудачную серию монегаски продлили и на евроарене. В первом туре группового раунда Лиги чемпионов они на своем поле проиграли мадридскому «Атлетико» со счетом 1:2, при этом первыми сумев отличиться.

    «Ним»

    Новичок элитного дивизиона очень успешно стартовал в Лиге 1, добыв две победы в первых двух турах. Сначала «крокодилы» переиграли в гостях «Анжер» со счетом 4:3, затем дома одолели финалиста последнего розыгрыша ЛЕ «Марсель» — 3:1.

    Но после этих успешных встреч дружина Бернара Бланкара победить не может. В третьем и четвертом туре она проиграла — «Тулузе» (0:1) на ее поле и ПСЖ (2:4) на своем.

    Игра последнего тура закончилась результативной ничьей с «Бордо» (3:3) в гостях. После этих встреч «Ним» расположился на восьмом месте в турнирной таблице, набрав семь очков.

    Календарь и таблица Лиги 1

    Последний раз команды играли между собой в товарняке в прошлом году. И тогда победу праздновали монегаски — 4:1. А в 2015 году они играли в Кубке Франции, где сильнее было «Монако» — 2:0.

    Прогноз

    На данный момент хозяева находятся не в лучшей игровой и физической форме. Кроме того, накануне монегаски провели матч Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико», который отнял у них много сил. Но турнирное положение обязывает играть на победу.

    «Ним» не боится авторитетов, забивая почти в каждой игре (два мяча ПСЖ, и по три «Марселю» и «Бордо»). «Крокодилы» обязаны воспользоваться проблемами хозяев и должны им забить. А т.к. игра пройдет в княжестве, прогнозируем такой исход — 1Х+обе забьют: да. 0

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