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    Станет ли успешным дебют Луиса Энрике в сборной Испании?

    Англия — Испания. Прогноз на матч Лиги наций 8 сентября 2018 года

    Лига наций Сборная Англии Футбол Англии Сборная Испании Футбол Испании
    Прогноз на Англия — Испания
    Луис Энрике
    В субботу, 8 сентября, сборная Англии на своем поле примет команду Испании в рамках Лиги наций УЕФА. Встреча, которая пройдет на стадионе «Уэмбли», начнется в 21:45 по московскому времени. Прогноз на Англия — Испания.
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    Англия

    Футболисты сборной Англии на минувшем чемпионате мира сыграли достойно. Выйдя из группы, в которой они играли с Тунисом (2:1), Панамой (6:1) и Бельгией (0:1), в плей-офф подопечные Гарета Саутгейта смогли пройти Колумбию (1:1, 4:3 — по пенальти) и Швецию (2:0).

    Лишь в полуфинале победный путь «трех львов» прервала Хорватия (1:2 д.в.). В матче за третье место англичане уступили все тем же бельгийцам (0:2).

    По завершении мирового первенства Джейми Варди и Гари Кэхилл приняли решение прекратить выступления на международном уровне.

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    • Что касается состава на предстоящие матчи, то в него вошли все сильнейшие игроки, кроме Эшли Янга и Фила Джонса.

    Испания

    Сборная Испании не смогла подтвердить свой статус фаворита на чемпионате мира 2018 года. На групповом этапе она разошлась миром с Португалией (3:3) и Марокко (2:2), а также одолела Иран (1:0).

    В 1/8 финала подопечные Фернандо Йерро не справились с командой России (1:1, 3:4 — по пенальти) и выбыли из борьбы.

    После этого на смену Йерро в сборную пришел Луис Энрике, хорошо известный по работе с каталонской «Барселоной».

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    Новый наставник больше не может рассчитывать на Жерара Пике, Андреса Иньесту и Давида Сильву, ушедших из сборной. В заявку на ближайшие игры не попали Диего Коста и Жорди Альба.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры не видят явного фаворита: победа сборной Англии — 2.65, победа сборной Испании — 2.80, ничья — 3.10.

    Английские болельщики ожидают от своих любимцев подтверждения того, что их успешная игра на чемпионате мира не была случайной.

    Впрочем, было бы глупо отрицать тот факт, что молодой команде Гарета Саутгейта еще есть куда расти, так что встреча с испанцами станет для них настоящим испытанием.

    Несмотря на ранний вылет с ЧМ-2018, «фурия роха» остается грозной силой, а приход на тренерский мостик Луиса Энрике только добавляет ей оптимизма.

    Мы ожидаем равной игры, но полагаем, что гости как минимум не проиграют. Наш прогноз — «сборная Испании не проиграет и тотал меньше 3,5» за 1.88.

    Если вы готовы рискнуть, то можно взять ничью, тем более что именно ничьей завершился последний матч этих сборных на «Уэмбли» в ноябре 2016 года. 0

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    Прогноз на Англия — Испания. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.88. В субботу, 8 сентября, сборная Англии на своем поле примет команду Испании в рамках Лиги наций УЕФА. Встреча, которая пройдет на стадионе «Уэмбли», начнется в 21:45 по московскому времени.
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