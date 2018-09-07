Турция — Россия. Прогноз и ставки на матч Лиги наций 7 сентября 2018 года

В пятницу, 7 сентября, в первом туре Лиги наций сборная Турции будет принимать команду России. Начало матча — в 21:45 мск. Прогноз на Турция — Россия.

Турция

Турецкая команда в последнее время команда переживает непростые времена. На ЧМ-2018 туркам отобраться не удалось, два последующих товарняка в 2017 году они тоже проиграли, уступив Румынии (0:2) и Албании (2:3).

После нового года подопечные Мирчи Луческу выступили удачнее, выдав пятиматчевую безпроигрышную серию. В марте «янычары» обыграли дома Ирландию (1:0) и на выезде упустили победу над Черногорией (2:2), пропустив на последних минутах.

В мае сборная Турции справилась с командой Ирана (2:1), после чего едва спаслась от поражения, сыграв вничью со скромным Тунисом (2:2), да еще и лишилась одного из ключевых игроков Дженка Тосуна, получившего красную карточку за свару с болельщиками.

Последний свой матч турки провели именно со сборной России — перед началом ЧМ-2018. Пока Станислав Черчесов готовился к мундиалю, Луческу присматривал кандидатов в сборную с прицелом на отборочный цикл к Евро-2020.

Команда молодых и амбицициозных новичков играла на равных с россиянами, а местами и переигрывала их. Матч закончился со счетом 1:1.

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В этот раз лидеры сборной Турции полузащитник итальянского «Милана» Хакан Чалханоглу и форвард английского «Эвертона» Дженк Тосун в строю, и с большой долей вероятности выйдут против России.

Россия

Сборная России до старта домашнего мундиаля была объектом для издевок болельщиков, но результаты выступления команды сделали едва ли не кумирами нации.

На групповом этапе были уверенно повержены Саудовская Аравия (5:0) и Египет (3:1), даже игра с Уругваем (0:3) уже не могла повлиять на оптимистичный настрой российских болельщиков

Первым соперником по плей-офф оказалась грозная Испания. Но российской команде, пропустившей нелепый автогол удалось сравнять счет и перевести встречу в серию пенальти, где Акинфеев отразил два 11-метровых и вывел команду в четвертьфинал.

Четвертьфинальная встреча с хорватами тоже вышла боевой, перейдя в экстра-таймы, а затем, когда счет на последних минутах стал 2:2, и в серию пенальти. Но второй раз удача сборной России уже не улыбнулась.

Теперь команде Черчесова предстоит доказать, что она не будет почивать на лаврах. Команда стартует в новом турнире — Лиге Наций, где померяется силами со сборными Турции и Швеции.

В сборной много новых лиц — тех, кого не было на чемпионате мира. Это голкиперы Маринато Гилерме и Антон Шунин, защитники Георгий Джикия, Эльмир Набиуллин, Роман Нойштедтер и Константин Рауш, полузащитники Дмитрий Стоцкий, Алексей Ионов, Руслан Камболов, Антон Швец и Павел Могилевец, нападающие Федор Чалов, Антон Заболотный и Дмитрий Полоз.

Также обращается на себя внимание отсутствие травмированных Акинфеева, Головина, Кутепова и Жиркова, завершивших карьеру в сборной Самедова и Игнашевича, а также не вызванных Дзагоева, братьев Миранчуков и Федора Смолова (по решению тренера).

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа сборной Турции — 2.25, победа сборной России — 3.50, ничья — 3.15.

По сравнению с июньским матчем все поменялось ровно наоборот — Черчесов везет в гости команду амбициозных новичков, которых будет обкатывать, тогда как турки подойдут к матчу серьезнее.

Сборная России из последних 6 выездных матчей выиграла лишь один, а последние две встречи с турками завершились вничью. Можно прогнозировать, что и выезд в Турцию не принесет победы Станиславу Черчесову. Скорее всего встреча завершится результативной ничьей.

Интересны также варианты «обе забьют» за 2,00 и «Турция выиграет один из таймов» за 1,65. 0