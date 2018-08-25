ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Тимоти ВеаВундеркинды Лиги 1. Ровесники Мбаппе, готовящиеся к резкому взлету Унаи Эмери«Арсенал» должен верить в идеи Эмери
  • 23:43
    • «Уфа» уступила «Рейнджерс» в Глазго
  • 23:32
    • «Патртизан» сыграл вничью с «Бешикташем», «Заря» разошлась миром с «Лейпцигом»
  • 20:53
    • «Зенит» одержал волевую победу над «Мольде»
  • 21:53
    • «Селтик» сыграл вничью с «Судувой», «Севилья» одолела «Сигму»
  • 20:41
    • Белорусы перестанут быть легионерами в российском футболе
  • 17:52
    • Отец Кутепова намекнул на желание сына переподписать контракт со «Спартаком»
  • 16:48
    • «Реал» близок к приобретению форварда «Сельты»
    Все новости спорта

    С «волками» нужно не осторожней, а надежней

    «Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки на АПЛ 25 августа 2018 года

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Вулверхэмптон Манчестер Сити
    Прогноз на «Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити»
    Рауль Хименес
    В рамках 3-го тура национального первенства Англии «Вулверхэмптон» 25 августа примет на своем поле «Манчестер Сити». Начало поединка — в 14:30 по Москве. Прогноз на «Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Вулверхэмптон»

    Несмотря на поражение от «Лестера» во втором туре, можно сказать, что команда Нуну Санту неплохо стартовала в Премьер-лиге.

    Главный недочет — маленькая эффективность в атаке. Если в Чемпионшипе «Вулверхэмптон» после упущенных моментов был уверен в новых, то в высшем дивизионе никто ошибок не прощает.

    Вот и в матче против «Лестера» «старое золото» не смогло реализовать свои возможности. Зато «лисы», которые попали в створ всего два раза за все 90 минут, превратили попадания в голы.

    Отметим, в обоих матчах нового сезона «вулвз» использовали расстановку с тремя защитниками и насыщенным центром (3-4-3 и 3-4-2-1). Однако тот же «Эвертон» все равно постоянно оказывался в достаточно удобном положении для прицельного удара (5 выстрелов из 6-ти пришлись в створ).

  • Навас может сменить «Реал» на «Манчестер Сити»
  • Читайте по теме

    • Еще одна интересная деталь — оба первых соперника команды Нуну Санту получили по красной карточке. Это удивительно, потому что в Чемпионшипе «Вулверхэмптон» занимал предпоследнее место по количеству фолов на своих игроках — 9,89 за матч в среднем.

    «Манчестер Сити»

    Да и «Манчестер Сити» не так команда, которая будет нарушать почем зря. Имеем ввиду именно грубые фолы, ведь всех соперников на старте сезоне «горожане» «перенарушали». Даже «Хаддерсфилд».

    Тем не менее за два тура и суперкубковый матч «манкунианцы» заработали только две желтых карточки. Теперь по игре.

    Хосеп Гвардиола на предсезонке проверял резерв, однако с начала сезона его команда снова выдает потрясную игру. Сейчас «Манчестер Сити» лидирует в таблице с разницей забитых-пропущенных +7.

  • Бывший капитан «Манчестер Сити» может продолжить карьеру в «Марселе»
  • Читайте по теме

    • Да, тот же «Ливерпуль» очень неплох и наверняка станет главным конкурентом «Сити» в этом чемпионате, но «горожане» — просто сумасшедшие.

    Все прогнозы на АПЛ

    Представьте — на старте сезона команда в среднем наносит 22,3 удара по воротам соперников. Это при том, что в оных хаживали гранды английского футбола — «Челси» и «Арсенал».

    Прогноз

    Календарь «Сити» очень хорош, он позволяет команде Гвардиолы плавно войти в сезон, попутно запугивая соперников результатами. Ведь до начала октября серьезных противников не предвидится. Разве только «Ньюкасл» может слегка потрепать нервы каталонскому наставнику «горожан».

    «Вулверхэмптон» очень славная команда, но пока ей не хватает опыта. Чтобы тягаться с чемпионом страны, нужен либо опыт, либо дикая мотивация. Лучше и то, и другое. Насчет первого — «волки» смогли дотянуть до серии пенальти в прошлогодичной игре с «горожанами» в рамках Кубка лиги (0:0).

    Насчет второго сказать ничего не можем. По трансляции почти нельзя определить уровень настроя команды. Поэтому предпочитаем сыграть надежно — «2Х + ТБ 2,5» за 1,63. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    1.80
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Ростов
  • Сегодня в 19:30
    •  1,78
  • Прогноз на матч Бавария — Хоффенхайм
  • Сегодня в 21:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Бавария — Хоффенхайм
  • Сегодня в 21:30
    •  1,66
  • Прогноз на матч Леганес — Реал Сосьедад
  • Сегодня в 23:15
    •  1,80
  • Прогноз на матч Урал — Ахмат
  • Завтра в 14:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Ливерпуль» выиграл первые два матча и ни разу не пропустил
  • «Ливерпуль» учится побеждать безобразно
    • 19:54 21/08/2018     Стивен Джеррард
  • Тренерские команды. Сульшер и Джеррард приедут в Россию
    • 11:51 18/08/2018     Маурицио Сарри и Унаи Эмери
  • «Челси» — «Арсенал». Хаос и классика
    • 16:09 19/08/2018
    Прогноз на «Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.63. В рамках 3-го тура национального первенства Англии «Вулверхэмптон» 25 августа примет на своем поле «Манчестер Сити». Начало поединка — в 14:30 по Москве.
    Тоже интересно
    Жозе Моуринью Футбол Моуринью давно изменился, но «МЮ» это не нравитсяВ «Манчестер Юнайтед» сложилась ситуация, при которой главный тренер не получает тех игроков, которые необходимы ему прямо сейчас 22/08/2018 в 14:240
  • 01:06
    • «Динамо» вполне может отобрать очки у «Спартака», уверен Билялетдинов
  • 00:53
    • Вальверде: Я бы не хотел, чтобы из-за системы VAR тормозился темп игры
  • 00:36
    • Газизов: В поражении от «Рейнджерс» нет ничего страшного, все решится в Уфе
    «Ливерпуль» выиграл первые два матча и ни разу не пропустил Футбол «Ливерпуль» учится побеждать безобразноРеакция прессы на матч «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль» 21/08/2018 в 19:540
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Зенит» приблизится к групповому раунду ЛЕ
  • 3.03
    •
  • 00:18
    • Орлов: Cостав «Зенита» пополнит еще один игрок
  • 00:00
    • Денисов: Переход в «Крылья Советов» получился быстрым
  • 23:19
    • Макарова проиграла Гергес в четвертьфинале турнира в Нью-Хейвене
    Гарри Уилсон Футбол Таланты Чемпионшипа. Кто может зажечь в новом сезоне?Топ-10 самых перспективных футболистов второго по статусу дивизиона английского футбола 21/08/2018 в 19:340
  • 22:58
    • «Базель» обыграл «Аполлон», «Олимпиакос» справился с «Бернли»
  • 22:50
    • Ерохин: Нужно действовать активнее с первых минут
  • 22:35
    • Дзюба: Победа — самое важное, а гол — это такой маленький бонус
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие