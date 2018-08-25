«Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки на АПЛ 25 августа 2018 года

В рамках 3-го тура национального первенства Англии «Вулверхэмптон» 25 августа примет на своем поле «Манчестер Сити». Начало поединка — в 14:30 по Москве. Прогноз на «Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити».

«Вулверхэмптон»

Несмотря на поражение от «Лестера» во втором туре, можно сказать, что команда Нуну Санту неплохо стартовала в Премьер-лиге.

Главный недочет — маленькая эффективность в атаке. Если в Чемпионшипе «Вулверхэмптон» после упущенных моментов был уверен в новых, то в высшем дивизионе никто ошибок не прощает.

Вот и в матче против «Лестера» «старое золото» не смогло реализовать свои возможности. Зато «лисы», которые попали в створ всего два раза за все 90 минут, превратили попадания в голы.

Отметим, в обоих матчах нового сезона «вулвз» использовали расстановку с тремя защитниками и насыщенным центром (3-4-3 и 3-4-2-1). Однако тот же «Эвертон» все равно постоянно оказывался в достаточно удобном положении для прицельного удара (5 выстрелов из 6-ти пришлись в створ).

Еще одна интересная деталь — оба первых соперника команды Нуну Санту получили по красной карточке. Это удивительно, потому что в Чемпионшипе «Вулверхэмптон» занимал предпоследнее место по количеству фолов на своих игроках — 9,89 за матч в среднем.

«Манчестер Сити»

Да и «Манчестер Сити» не так команда, которая будет нарушать почем зря. Имеем ввиду именно грубые фолы, ведь всех соперников на старте сезоне «горожане» «перенарушали». Даже «Хаддерсфилд».

Тем не менее за два тура и суперкубковый матч «манкунианцы» заработали только две желтых карточки. Теперь по игре.

Хосеп Гвардиола на предсезонке проверял резерв, однако с начала сезона его команда снова выдает потрясную игру. Сейчас «Манчестер Сити» лидирует в таблице с разницей забитых-пропущенных +7.

Да, тот же «Ливерпуль» очень неплох и наверняка станет главным конкурентом «Сити» в этом чемпионате, но «горожане» — просто сумасшедшие.

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Представьте — на старте сезона команда в среднем наносит 22,3 удара по воротам соперников. Это при том, что в оных хаживали гранды английского футбола — «Челси» и «Арсенал».

Прогноз

Календарь «Сити» очень хорош, он позволяет команде Гвардиолы плавно войти в сезон, попутно запугивая соперников результатами. Ведь до начала октября серьезных противников не предвидится. Разве только «Ньюкасл» может слегка потрепать нервы каталонскому наставнику «горожан».

«Вулверхэмптон» очень славная команда, но пока ей не хватает опыта. Чтобы тягаться с чемпионом страны, нужен либо опыт, либо дикая мотивация. Лучше и то, и другое. Насчет первого — «волки» смогли дотянуть до серии пенальти в прошлогодичной игре с «горожанами» в рамках Кубка лиги (0:0).

Насчет второго сказать ничего не можем. По трансляции почти нельзя определить уровень настроя команды. Поэтому предпочитаем сыграть надежно — «2Х + ТБ 2,5» за 1,63. 0