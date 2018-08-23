ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль» выиграл первые два матча и ни разу не пропустил«Ливерпуль» учится побеждать безобразно Гарри УилсонТаланты Чемпионшипа. Кто может зажечь в новом сезоне? Джастин КлюйвертВундеркинды Серии A. За ними стоит следить в этом сезоне
  • 09:04
    • ПСЖ продлит контракт с аргентинским хавбеком
  • 08:37
    • Навас может сменить «Реал» на «Манчестер Сити»
  • 23:55
    • «Бенфика» упустила победу над ПАОК
  • 23:55
    • ПСВ одержал волевую победу над БАТЭ
  • 23:20
    • «Атлетико» готов продать Филипе Луиса в ПСЖ
  • 22:23
    • Анри может возглавить «Бордо»
  • 21:50
    • Тренер сборной Аргентины: Настало время обновить состав команды
    Все новости спорта

    Продлит ли «Зенит» результативную серию матчем с «Мольде»?

    «Зенит» — «Мольде». Прогноз и ставки на матч Лиги Европы 23 августа 2018 года

    Лига Европы Зенит Футбол России
    Прогноз на «Зенит» — «Мольде»
    «Зенит»
    В четверг, 23 августа, петербургский «Зенит» на своем поле примет норвежский «Мольде» в первом матче четвертого квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча, которая пройдет в Санкт-Петербурге, начнется в 19:00 по московскому времени. Прогноз на «Зенит» — «Мольде».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Зенит»

    Питерцы, под руководством нового главного тренера Сергея Семака, более чем успешно стартовали в РПЛ.

    В первом туре сине-бело-голубые одержали непростую выездную победу над новичком лиги «Енисеем» (2:0). Во втором туре «Зенит» с некоторыми проблемами, но все же одолел тульский «Арсенал» (1:0).

    А вот первый матч с «Динамо» в Лиге Европы обернулся настоящим кошмаром. Семак решил устроить ротацию состава в матче с «легким соперником», получив в итоге четыре безответных мяча в свои ворота.

    Вернувшись в Россию, «Зенит» одержал третью подряд победу в РПЛ, обыграв на выезде казанский «Рубин» (1:0).

  • «Зенит» сохранил лидерство, но потерял ключевого игрока
  • Уверенная победа «Зенита» над «Уралом» — в нашем обзоре прессы
  • 20/08/2018

    • От ответного матча с минским «Динамо» никто ничего не ждал, но «Зенит» на «Петровском» сумел забить четыре мяча, переведя игру в экстра-таймы, где пропустил, но не сдался, доведя дело до феноменального разгрома со счетом 8:1.

    Казалось бы, после такой голевой феерии на национальный чемпионат сил у «Зенита» не останется, но питерцы в домашнем матче разгромили «Урал» со счетом 4:1.

    Лучший бомбардир команды — Артем Дзюба, на счету которого хет-трик в матче с минским «Динамо», а также 2 года и ассист в 4 матчах РПЛ.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    На счету Себастьяна Дриусси 3 гола и результативная передача во всех турнирах.

    В предстоящем матче не сыграют травмированный Олег Шатов и Кристиан Нобоа.

    «Мольде»

    Вице-чемпионы Норвегии начали борьбу в Лиге Европы с противостояния с североирландским «Гленавоном». Подопечные Оле-Гуннара Сульшера уступили на выезде со счетом 1:2, но вернувшись домой разгромили соперника со счетом 5:1.

    Следующим соперником стал албанский «Лячи», который не оказал норвежцам никакого сопротивления, уступив на выезде 0:3 и проиграв в Албании 0:2.

    В матче национального первенства «Мольде» сыграл вничью с «Лиллестремом» (2:2), упустив выездную победу на последних минутах.

    В третьем раунде квалификации Лиги Европы норвежцам противостоял шотландский «Хиберниан». Команды разошлись миром на выезде (0:0), а на своем поле «Мольде» победил со счетом 3:0.

    Между этими встречами подопечные Сульшера обыграли на своем поле «Бранн» (5:1) в матче национального первенства. А в последнем матче в чемпионате Норвегии «Мольде» проиграл «Стабеку» со счетом 1:3.

  • Тренерские команды. Сульшер и Джеррард приедут в Россию
  • СМИ — о соперниках российских клубов в Лиге Европы
  • 18/08/2018

    • Лучший бомбардир команды — молодой и талантливый Эрлинг Холанд, на счету которого 9 голов и 2 ассиста в матчах Элитсериен, еще 7 голов и два ассиста у Фредрика Эурснеса, 5 мячей и 5 передач записал на свой счет Эйрик Хестад.

    В лиге Европы 5 голов забил Эйрик Хестад, еще 3 Эрлинг Холанд.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Зенита» — 1,33, победа «Мольде» — 8,0, ничья — 5,50.

    «Зенит» выглядит явным фаворитом встречи и после едва не случившегося фиаско с минчанами, уже не будет недооценивать соперника. Можно прогнозировать, что команда Семака постарается сделать результат в первом матче и на своем поле.

    Выездные матчи «Мольде» часто не удаются, как в Лиге Европы, так и в национальном чемпионате.Не исключено, что норвежцы не сумеют даже забить в гостях.

    Интересны также варианты «обе забьют — нет» за 1,73, ТБ 2,5 за 1,67 и «гол с 76 минуты и до конца матча» за 1,85. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    1.90
  • Прогноз на матч Черноморец — Сочи
  • Сегодня в 18:30
    •  1.66
  • Прогноз на матч Аякс — Динамо К
  • Сегодня в 22:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Янг Бойз — Динамо Загреб
  • Сегодня в 22:00
    •  1,95
  • Прогноз на матч МОЛ Види — АЕК
  • Сегодня в 22:00
    •  1.53
  • Прогноз на матч Сигма Оломоуц — Севилья
  • Завтра в 20:00
    •  3.0
  • Прогноз на матч Шериф — Карабах
  • Завтра в 20:00
    •  1.52
  • Прогноз на матч Олимпиакос — Бёрнли
  • Завтра в 21:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Заря — РБ Лейпциг
  • Завтра в 21:30
    •  1,71
  • Прогноз на матч Глазго Рейнджерс — Уфа
  • Завтра в 21:45
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Стивен Джеррард
  • Тренерские команды. Сульшер и Джеррард приедут в Россию
    • 11:51 18/08/2018     Маурицио Сарри и Унаи Эмери
  • «Челси» — «Арсенал». Хаос и классика
    • 16:09 19/08/2018     Маурисио Почеттино
  • «Шпорам» на заметку: 3 команды, которые «делали ветер» почти без трансферов
    • 15:24 18/08/2018
    Прогноз на «Зенит» — «Мольде». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.91. В четверг, 23 августа, петербургский «Зенит» на своем поле примет норвежский «Мольде» в первом матче четвертого квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча, которая пройдет в Санкт-Петербурге, начнется в 19:00 по московскому времени.
    Тоже интересно
    «Челси» Футбол АПЛ. «Челси» победил «Арсенал», «Ман Сити» разгромил «Хаддерсфилд», «МЮ» уступил «Брайтону»Обзор матчей второго тура английской Премьер-лиги Вчера в 00:090
  • 08:50
    • Экс-игрок «Спартака» продолжит карьеру в Мексике
  • 08:21
    • Защитник «Манчестер Сити» перешел в «Лион»
  • 08:08
    • «Хоффенхайм» продлил контракт с капитаном
    «Реал» находит свою игру без Роналду Футбол «Реал» нашел неожиданную замену РоналдуРеакция прессы на матч «Реал» — «Хетафе» 20/08/2018 в 21:220
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Сможет ли БАТЭ на равных бороться с ПСВ?
  • 5,44
    •
  • 00:56
    • Ван Боммел: Мы не ожидали от БАТЭ такого резвого старта
  • 00:49
    • Тренер БАТЭ: Многовато пропустили от ПСВ
  • 00:36
    • Сергей Ребров возглавит венгерский «Ференцварош»
    Неймар Футбол Трансферный дайджест. 14-20 августаСостоится ли очередной «трансфер года», отпустит ли «Аякс» своих вундеркиндов, куда подастся легенда «Ювентуса» и другие трансферные новости последних дней 20/08/2018 в 20:170
  • 21:27
    • «Бавария» нацелилась на Дибалу и Гризманна
  • 21:12
    • Касаткина получила 11-й номер посева на US Open, Шарапова — 22-й
  • 20:39
    • Пьянич продлил контракт с «Ювентусом»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Самые
  • быстрые
    выплаты
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие