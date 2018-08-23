«Зенит» — «Мольде». Прогноз и ставки на матч Лиги Европы 23 августа 2018 года

В четверг, 23 августа, петербургский «Зенит» на своем поле примет норвежский «Мольде» в первом матче четвертого квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча, которая пройдет в Санкт-Петербурге, начнется в 19:00 по московскому времени. Прогноз на «Зенит» — «Мольде».

«Зенит»

Питерцы, под руководством нового главного тренера Сергея Семака, более чем успешно стартовали в РПЛ.

В первом туре сине-бело-голубые одержали непростую выездную победу над новичком лиги «Енисеем» (2:0). Во втором туре «Зенит» с некоторыми проблемами, но все же одолел тульский «Арсенал» (1:0).

А вот первый матч с «Динамо» в Лиге Европы обернулся настоящим кошмаром. Семак решил устроить ротацию состава в матче с «легким соперником», получив в итоге четыре безответных мяча в свои ворота.

Вернувшись в Россию, «Зенит» одержал третью подряд победу в РПЛ, обыграв на выезде казанский «Рубин» (1:0).

От ответного матча с минским «Динамо» никто ничего не ждал, но «Зенит» на «Петровском» сумел забить четыре мяча, переведя игру в экстра-таймы, где пропустил, но не сдался, доведя дело до феноменального разгрома со счетом 8:1.

Казалось бы, после такой голевой феерии на национальный чемпионат сил у «Зенита» не останется, но питерцы в домашнем матче разгромили «Урал» со счетом 4:1.

Лучший бомбардир команды — Артем Дзюба, на счету которого хет-трик в матче с минским «Динамо», а также 2 года и ассист в 4 матчах РПЛ.

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На счету Себастьяна Дриусси 3 гола и результативная передача во всех турнирах.

В предстоящем матче не сыграют травмированный Олег Шатов и Кристиан Нобоа.

«Мольде»

Вице-чемпионы Норвегии начали борьбу в Лиге Европы с противостояния с североирландским «Гленавоном». Подопечные Оле-Гуннара Сульшера уступили на выезде со счетом 1:2, но вернувшись домой разгромили соперника со счетом 5:1.

Следующим соперником стал албанский «Лячи», который не оказал норвежцам никакого сопротивления, уступив на выезде 0:3 и проиграв в Албании 0:2.

В матче национального первенства «Мольде» сыграл вничью с «Лиллестремом» (2:2), упустив выездную победу на последних минутах.

В третьем раунде квалификации Лиги Европы норвежцам противостоял шотландский «Хиберниан». Команды разошлись миром на выезде (0:0), а на своем поле «Мольде» победил со счетом 3:0.

Между этими встречами подопечные Сульшера обыграли на своем поле «Бранн» (5:1) в матче национального первенства. А в последнем матче в чемпионате Норвегии «Мольде» проиграл «Стабеку» со счетом 1:3.

Лучший бомбардир команды — молодой и талантливый Эрлинг Холанд, на счету которого 9 голов и 2 ассиста в матчах Элитсериен, еще 7 голов и два ассиста у Фредрика Эурснеса, 5 мячей и 5 передач записал на свой счет Эйрик Хестад.

В лиге Европы 5 голов забил Эйрик Хестад, еще 3 Эрлинг Холанд.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Зенита» — 1,33, победа «Мольде» — 8,0, ничья — 5,50.

«Зенит» выглядит явным фаворитом встречи и после едва не случившегося фиаско с минчанами, уже не будет недооценивать соперника. Можно прогнозировать, что команда Семака постарается сделать результат в первом матче и на своем поле.

Выездные матчи «Мольде» часто не удаются, как в Лиге Европы, так и в национальном чемпионате.Не исключено, что норвежцы не сумеют даже забить в гостях.

Интересны также варианты «обе забьют — нет» за 1,73, ТБ 2,5 за 1,67 и «гол с 76 минуты и до конца матча» за 1,85. 0