«Кьево» — «Ювентус». Прогноз и ставки на матч 1-го тура чемпионата Италии по футболу 18 августа

В стартовом туре Серии А 2018/19 «Кьево» 18 августа примет на своем поле «Ювентус». Начало игры — в 19:00 по Москве. Прогноз на «Кьево» — «Ювентус».

«Кьево»

Команда Лоренцо Д’Анна за время летнего межсезонья провела четыре товарищеских поединка. Все они так или иначе оказались «сухими» для «летающих ослов». Первые два в плане пропущенных, вторые два — в плане забитых.

Сначала «Кьево» выиграл формально профессиональную команду «Виртус Верона» 2:0, а потом минимально переиграл «Читтаделлу» из Серии В 1:0.

Как только «джаллоблу» замахнулись на серьезные команды, сразу пошли проигрыши: «Наполи» проиграли 0:2, а «Хоффенхайму» «сгорели» 0:5.

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В Кубке Италии коллектив Лоренцо Д’Анна успел обыграть «Пескару» со счетом 1:0. Гол влетел во втором тайме, что подтверждает общую направленность тактики «летающих ослов». Ведь на сборах «Кьево» преимущественно лучше выглядел именно после перерыва.

«Ювентус»

«Ювентусу» все никак не надоест выигрывать чемпионат. Правда, в последнем сезоне «Наполи» Маурицио Сарри серьезно докучал «Старой Сеньоре».

Итоговый отрыв от «партенопейцев» составил всего четыре очка. И тем не менее, сомнения в расслабленности игроков Аллегри на финише сезона были.

Расслабленности и не случилось, если не считать нулевую ничью против «Ромы» в предпоследнем туре чемпионата. А проигрыш «Наполи» за четыре тура до конца можно назвать как угодно, но только не расслабленностью — «партенопейцы» были великолепны в тот вечер.

На МКЧ «Ювентус» проиграл только «Реалу Мадрид». Особенно плохо «Старая Сеньора» действовала в первом тайме, когда сподобилась только на один удар в створ и автогол соперника.

Прогноз

В последних трех личных встречах «Кьево» так и не смог отличиться в воротах туринского клуба, а единственный забитый мяч в последних пяти играх был проведен на своем стадионе с пенальти.

Не думаем, что Массимилиано Аллегри будет напрягать своих игроков до предела с самого начала. Скорее всего, «Ювентус» сыграет на холостых оборотах и забьет ровно столько, сколько понадобится для спокойной победы.

Поэтому самыми выгодными предложениями на эту игры считаем «Тотал матча: 2-3 гола» за 2,08 и «Ювентус победит и не пропустит» за 1,80. 0