«Аякс» — «Стандард». Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов 14.08.2018

В рамках ответной встречи 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Аякс» 14 августа примет на своем поле «Стандард». Начало поединка — в 21:30 мск. Прогноз на «Аякс» — «Стандард».

«Аякс»

В прошлом раунде амстердамский «Аякс» с легкостью прошел «Штурм» (2:0; 3:1). Причем что дома, что на выезде «евреи» играли одинаково: порядка 14 ударов, поровну разделенные по таймам.

Что интересно, в матче первого тура чемпионата Голландии команда Эрика тен Хага играла в аналогичный футбол. Разве что с чуть большим уклоном в атаку, ведь «аяксидам» противостоял «обитатель» нижней части турнирной таблицы «Хераклес».

Несмотря на слабосильность соперника «Аякс» не смог добыть больше одного очка — 1:1. К слову, спасительный гол Де Лигт забил за две минуты до конца матча.

«Стандард»

В Чемпионшипе прошлогоднего чемпионата Бельгии «Стандард» занял второе место, потому прошел сразу в третий раунд квалификации. По первому матчу нельзя однозначно определить силу команды Мишеля Прюдомма.

С одной стороны, по цифрам «красные» в первой половине играли лучше (11 ударов против 7-ми), но пропустили два гола. С другой, вторые 45 минут бельгийцы провели спокойнее и всего два раза попали в створ, но оба попадания оказались голевыми.

Отметим и схожую манеру прохождения нынешнего внутреннего чемпионата с прошлогодней. После трех туров «Стандард» идет шестым — как раз в зоне «пути чемпионов». Прошлый розыгрыш был аналогичным, и в итоге «красные» заняли второе место.

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Это дает основания предполагать, что команда Прюдомма больше марафонец, чем спринтер. Ей нужна длинная дистанция. На короткой она не успевает разогнаться.

Прогноз

Обе команды играют достаточно низко — в первом матче был всего один офсайд (у «Аякса»). Это же обусловило и малое количество угловых — три на обе команды (в первые 45 минут их не было вовсе).

Учитывая манеру игры сегодняшних гостей, думаем, что основные события припадут на второй тайм. Наша ставка — «ИТ2: 2 тайм > 1 тайма» за 3,30. 0