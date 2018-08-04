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    Забьет ли «Локомотив» первый гол сезона в ворота «Спартака»?

    «Локомотив» — «Спартак». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 4 августа

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    Прогноз на «Локомотив» — «Спартак»
    В субботу, 4 августа, «Локомотив» на своем поле примет «Спартак» в рамках второго тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на «РЖД-Арене», начнется в 19:00 по московскому времени. Прогноз на «Локомотив» — «Спартак».
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    «Локомотив»

    Московский «Локомотив» официально начал сезон 27 июля, когда в матче за Суперкубок встречался с ЦСКА.

    Завоевать трофей «железнодорожникам» не удалось. Основное время игры завершилось нулевой ничьей, а в дополнительное время они пропустили мяч от Хетага Хосонова, который в итоге и стал решающим.

    Спустя три дня в первом туре чемпионата России «красно-зеленые» разошлись миром с «Уфой» (0:0). Более того, «Локо» мог проиграть, если бы Гильерме не отразил удар Сильвестра Игбуна с пенальти в концовке второго тайма.

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    В расположение московской команды уже прибыл новичок Гжегож Крыховяк, который готовится к выходу на поле. А вот Бенедикт Хеведес пока не готов к дебюту.

    «Спартак»

    Московский «Спартак» этим летом активно проводил товарищеские матчи, в которых, к слову, выглядел очень хорошо.

    К негативу можно отнести только поражение от «Риеки» (1:3) и ничью с «Ашдодом» (1:1), а вот всех остальных встречах подопечные Массимо Карреры одержали победы.

    В первом туре российской Премьер-лиги «Спартак» у себя дома нанес поражение «Оренбургу» (1:0), а единственный гол в дебюте игры забил новичок команды Самюэль Жиго.

    В лазарете команды находятся вратарь Александр Селихов и хавбек Жано Ананидзе, а вот Луис Адриано уже вернулся в общую группу.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое преимущество гостям: победа «Локомотива» — 3,10, победа «Спартака» — 2,45, ничья — 3,10.

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    • Действительно, выделить в этой паре фаворита непросто, ведь это дерби, в котором обе команды настроены на максимальный результат.

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    В чуть более веселом настроении к игре подходят «красно-белые», у которых в активе есть три очка. В то же время «красно-зеленые» в двух официальных матчах нового сезона не смогли забить ни одного гола, пусть и на фоне неплохой игры в обороне.

    Похоже, что «железнодорожники» пока не набрали свою лучшую форму, поэтому к рассмотрению предлагаем ставку «гости не проиграют и тотал больше 1,5» за 1,95.

    Многие ожидают от дерби нерезультативной игры, однако нам кажется, что голы здесь вполне вероятны, учитывая именно статус матча. Также можно присмотреться к ставке «тотал больше 2» за 1,70. 0

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