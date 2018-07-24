«Астана» — «Мидтьюлланн». Прогноз и ставки на матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов 24 июля

Во вторник, 24 июля, в первом матче второго отборочного раунда Лиги чемпионов казахская «Астана» на своем поле примет датский «Мидтьюлланн». Начало матча намечено на 17:00 по мск. Прогноз на «Астана» — «Мидтьюлланн».

«Астана»

«Астанчане» без особых проблем преодолели первый раунд отбора, переиграв в двух поединках черногорскую «Сутьеску».

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И если в первом матче, который прошел в Казахстане, клуб из Никшича пропусти только один раз в самом конце встречи (1:0), то в ответной игре казахи вопрос о выходе в следующий этап соревнований решили уже в первом тайме, а во второй половине закрепили успех (2:0).

Одержав победу в Черногории «сине-желтые» продлили свою беспроигрышную серию до девяти матчей кряду во всех турнирах.

На внутренней арене команда Романа Григорчука занимает первую строку, опережая второй «Кайрат» на шесть пунктов. Семь последних игр казахского первенства принесли им шесть побед и одну ничью.

«Мидтьюлланн»

2-кратный чемпион Дании только входит в сезон. В чемпионате «Мидтьюлланн» успел провести всего лишь две встречи.

В стартовом туре сезона 2018/19 дружина Йесса Торупа поделила очки с «Орхусом» (0:0) дома, а во второй игре проиграла в гостях «Ольборгу» со счетом 1:2.

В межсезонье клуб из Хернинга сыграл в пяти спаррингах. Первые два из них он выиграл, а в остальных добыл две ничьи при одном поражение. С учетом всех поединков безвыигрышная серия у датской команды насчитывает уже пять встреч подряд.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

В прошлом сезоне «Мидтьюлланн» брал участие в Лиги Европы, где был остановлен в шаге от группового этапа кипрским «Апполоном» (1:1 и 2:3), а до этого преодолел три стадии отбора.

Прогноз

В этой игре букмекеры отдают предпочтение хозяевам, оценивая их победу в 2,30.

На успех «Мидтьюлланна» предлагают — 3,15, ничья — 3,20.

На своем поле «Астана» играет довольно-таки неплохо. А если и проигрывает, то только клубам с топ-чемпионатов. Датская команда к таким не относится. И как мы считаем, в первой встрече чемпион Казахстана, как минимум, не проиграет. Ставим на них с форой (0) за 1,69. 0