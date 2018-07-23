«Перт Глори» — «Челси». Прогноз и ставки на товарищеский матч 23 июля

В понедельник, 23 июля, в товарищеском матче лондонский «Челси» сыграет с австралийским клубом «Перт Глори». Поединок, который пройдет в Австралии, начнется в 14:30 по Москве. Прогноз на «Перт Глори» — «Челси».

«Перт Глори»

В регулярном первенстве Австралии, которое завершилось еще в апреле месяце, «Перт Глори» занял только восьмое место среди 10 команд и не смог пробиться в чемпионский плей-офф.

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В 27 поединках чемпионата «фиолетовые» одержали победы в 10 из них, еще два матча свели вничью и 15 встреч проиграли, разница мячей — 37:50.

На финише сезона команда чередовала победы с поражениями. Взяла верх над «Мельбурн Виктори» (1:0) и «Ньюкасл Джетс» (2:0) и уступила «ФК Сидней» и «Брисбен Роар» — по 2:3.

На прошлой недели она провела контрольный поединок с клубом из своего города — «Пертом», и одержала викторию со счетом 3:0.

«Челси»

Последний свой матч лондонский клуб проводил 19 мая. Тогда в финале Кубка Англии «аристократы» переиграли «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:0 и завоевали трофей.

А вот в чемпионате «синие» заняли только пятое место, отстав от четвертой лигачемпионовской строки на пять баллов. Непопадание в Лигу чемпионов повлекло за собой отставку главного тренера команды — Антонио Конте. Ему не замену пришел еще один итальянский специалист — Маурицио Сарри, который до этого возглавлял «Наполи».

В межсезонье в команду пришел Жоржиньо из «Наполи». Покинули клуб: Делач, Бэйкер, Оливейра, Эдуардо и Куэвас.

После этого поединка «Челси» отравится в США на Международный кубок чемпионов, где встретится с итальянским «Интером», лондонским «Арсеналом» и французским «Лионом». А 5 августа возьмет старт новый сезон в Англии матчем за Суперкубок, в котором «аристократы» сразятся с «Манчестер Сити».

Прогноз

Букмекеры в этом матче считают фаворитом поединка гостей, оценивая их победу коэффициентом в 1,20.

На победу «Перт Глори» предлагают — 11,00, ничья — 6,70.

Учитывая характер поединка, и то что команды только начинают входить в сезон и гости совершат длительный перелет, рискнем в этой игре поставить на — «Перт Глори» забьет в первом тайме: да за 3,05. 0