«Викингур» — ХИК. Прогноз и ставки на матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов 10 июля

Во вторник, 10 июля, в поединке первого квалификационного раунда Лиги чемпионов фарерский «Викингур» на своем поле встретится с финским ХИКом в первом матче. Поединок, который пройдет в Тофтире, начнется в 21:00 по мск. Прогноз на «Викингур» — ХИК.

«Викингур»

Чемпион Фарерских островов сезона-2017 «Викингур» из Готы после первого круга этого первенства идет только на третьем месте, отставая от первого ХБ аж на 11 очков.

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Последние четыре игры на внутренней арене «черно-голубые» выиграли. Были повержены ТБ (4:1), НСИ (2:1) и «07 Вестур» (1:0) в гостях, а также «ЕБ/Стреймур» (3:1) дома.

«Викинги» в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов смогли пройди один этап. В первом раунде отбора они в двух встречах обыграли «Трепче» из Косово (2:1 и 4:1).

Во втором квалификационном раунде после выездных 1:1 с исландским «ФХ Хафнарфьердуром», фарерская команда затем в ответной игре проиграла на своем поле со счетом 0:2 и выбыла из турнира.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Клуб из Готы в сезоне-2013/14 в Лиге Европы встречался с другой финской командой — «Интер Турку». И тогда «Викингур» по сумме двух матчей одолел своего оппонента — 1:1 и 1:0.

ХИК

Хельсинкский футбольный клуб (ХИК) уверенно лидирует в финской Вейккауслиге, набрав в 19 поединках 42 очка и опережая ближайшего преследователя на семь баллов.

За последние 12 игр на внутренней арене «бело-синие» проиграли только в одной встрече («Лахти» на выезде — 1:2), два поединка свели вничью и девять матчей выиграли.

Последний раз ХИК участвовал в Лиге чемпионов три года тому назад. В сезоне 2015/16 клуб из Хельсинки в первом отборочном этапе переиграл латвийский «Вентспилс» (1:0 и 3:1), а в следующем раунде уступил дорогу казахской «Астане» (0:0 и 3:4).

В двух последних сезонах финская команда брала участие в Лиге Европы. В сезоне 2016/17 она смогла преодолеть два раунда отбора, а в следующем — один.

С фарерской командой ХИК встречался только один раз. В розыгрыше Кубок обладателей кубков-1994/95 финны в двух матчах обыграли Б-71 Сандур (2:0 и 5:0).

Прогноз

В предстоящем поединке букмекеры считают фаворитом матча ХИК, оценивая победу финской команды с коэффициентом 1,45.

За успех «Викингура» предлагают 7,10, а ничью оценивают с коэффициентом 4,30

На своем поле фарерская команда с другими скандинавскими клубами играет упорно. Четыре домашние игры принесли «викингам» две ничьи (1:1 и 0:0) и два поражения (оба — 0:2)

В первом поединке этих команд мы рекомендуем поставить на — ХИК не проиграет и ТМ 3,5 за 1,68, т.к. если «Викингур» и проигрывает своим географическим соседям, то не крупно. 0