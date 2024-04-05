«Эльче» на своем поле сыграет против «Овьедо» в 34-м туре испанской Сегунды. Встреча, которая пройдет 5 апреля, начнется в 21:30 по мск. «Эльче» — «Овьедо»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Эльче»

Турнирное положение: С 53 набранными очками «Эльче» на данный момент в турнирной таблицы второго испанского дивизиона идет пятым, уступая два пункта второй позиции, дающей прямой билет в элиту.

Коллектив в этом сезоне выиграл 15 игр из 33, восемь встреч свел вничью и десять раз проиграл, забил 35 голов, а пропустил на шесть мячей меньше.

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Последние матчи: «Зелено-белые» неудачно провели свои две последние игры чемпионата, обе проиграв их на выезде. Сперва они уступили «Леванте» со счетом 2:3, а в прошлом туре потерпели фиаско и от «Ферроля» со счетом 0:1

Не сыграют: Значимых потерь у команды нет. Все основные игроки в строю.

Календарь и таблица испанской Примеры

Состояние команды: «Эльче» проиграл свои две последние встречи, но оба раза на выезде. Перед этим же коллектив не знал горечи поражений на протяжении пяти матчей кряду, выиграв за этот период четыре из них при одном мировом исходе. Причем в данном удачном отрезке он в четырех случаях сохранял свои ворота на замке.

«Овьедо»

Турнирное положение: Астурийцы на текущий момент в таблицы разместились на седьмой позиции, имея в активе 51 очко и на балл отстают от шестой строки, которая дает билет в плей-офф.

«Овьедо» за всю дистанцию отпраздновал 13 викторий, 12 встреч свел вничью и потерпел восемь фиаско, разница забитых и пропущенных составляет 42:29.

Последние матчи: «Карбайонцы» в прошлом туре чемпионата на своем поле с трудом переиграли дубль «Вильярреала» 2:1, который идет сейчас последним в таблице. Игровым же днем ранее они проиграли в гостях аутсайдеру «Алькоркону» 0:1.

Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.

Состояние команды: «Овьедо» в отрезке своих минувших пяти игр первенства смог победить в трех из них, а также по разу играл вничью и уступал. За предыдущие же десять матчей «синие» не смогли забить только в трех случаях. Правда, в половине случаев данного периода коллектив завершал встречи низовыми исходами.

Статистика для ставок

Дома «Эльче» не проигрывает уже шесть матчей кряду, выиграв три из них

В гостях «Овьедо» проиграл три из четырех минувших встреч при одной победе

В четырех последних очных поединках этих клубов они по два раза обыгрывали друг друга

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: На «Эльче» букмекеры дают коэффициент 2.00. Ничья оценена в 3.15, а победа «Овьедо» оценена в 4.26.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.60 и 1.50 соответственно.

Прогноз: В этом поединке рекомендуем ставить на викторию «Эльче», так он на своем поле выступает весьма неплохо, а вот «Овьедо» в последнее время в гостях в основном только уступал.

Рекомендуемая ставка: победа «Эльче» за 2.00.

Прогноз: И исходя из невысокой результативности обеих сторон также ставим здесь еще на крайне низовой исход.

Ставка: ТМ 2,0 за 1.89.