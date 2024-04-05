ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фермин ЛопесВоспользовались шансом. Лопес, Варела, Эндрик — среди главных молодых звезд марта РоналдоРоналдо, Ибрагимович, Кейн и еще семь звезд, которые никогда не выигрывали Лигу чемпионов Конор Макгрегор«Чендлер — тот соперник, при котором Конор будет блистать» — громкое интервью Мойкано о возвращении Макгрегора
  • 00:52
    • Генеральный директор «Спартака» рассказал о будущем Абаскаля
    Все новости спорта

    «Эльче» не пустит «Овьедо» в зону плей-офф

    «Эльче» — «Овьедо». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 5 апреля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Сегунду Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Эльче
    Прогноз и ставки на «Эльче» — «Овьедо»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Эльче»
    «Эльче» на своем поле сыграет против «Овьедо» в 34-м туре испанской Сегунды. Встреча, которая пройдет 5 апреля, начнется в 21:30 по мск. «Эльче» — «Овьедо»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Сегунда 05 Апреля 2024 года
    Эльче
  • Испания. Сегунда
    •  Эльче 21:30 Овьедо Овьедо
  • Испания. Сегунда
    •

    «Эльче»

    Турнирное положение: С 53 набранными очками «Эльче» на данный момент в турнирной таблицы второго испанского дивизиона идет пятым, уступая два пункта второй позиции, дающей прямой билет в элиту.

    Коллектив в этом сезоне выиграл 15 игр из 33, восемь встреч свел вничью и десять раз проиграл, забил 35 голов, а пропустил на шесть мячей меньше.

    Эльче — Овьедо: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 1.903.204.70Бонус$9500
    •

    Последние матчи: «Зелено-белые» неудачно провели свои две последние игры чемпионата, обе проиграв их на выезде. Сперва они уступили «Леванте» со счетом 2:3, а в прошлом туре потерпели фиаско и от «Ферроля» со счетом 0:1

    Не сыграют: Значимых потерь у команды нет. Все основные игроки в строю.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Состояние команды: «Эльче» проиграл свои две последние встречи, но оба раза на выезде. Перед этим же коллектив не знал горечи поражений на протяжении пяти матчей кряду, выиграв за этот период четыре из них при одном мировом исходе. Причем в данном удачном отрезке он в четырех случаях сохранял свои ворота на замке.

    «Овьедо»

    Турнирное положение: Астурийцы на текущий момент в таблицы разместились на седьмой позиции, имея в активе 51 очко и на балл отстают от шестой строки, которая дает билет в плей-офф.

    «Овьедо» за всю дистанцию отпраздновал 13 викторий, 12 встреч свел вничью и потерпел восемь фиаско, разница забитых и пропущенных составляет 42:29.

  • Одиннадцать верных. Игроки, которые не бросили свои вылетевшие из «вышки» клубы
  • Вспоминаем игроков, которые остались в своих клубах несмотря на внезапное и позорное понижение в классе
  • 27/03/2024

    • Последние матчи: «Карбайонцы» в прошлом туре чемпионата на своем поле с трудом переиграли дубль «Вильярреала» 2:1, который идет сейчас последним в таблице. Игровым же днем ранее они проиграли в гостях аутсайдеру «Алькоркону» 0:1.

    Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Состояние команды: «Овьедо» в отрезке своих минувших пяти игр первенства смог победить в трех из них, а также по разу играл вничью и уступал. За предыдущие же десять матчей «синие» не смогли забить только в трех случаях. Правда, в половине случаев данного периода коллектив завершал встречи низовыми исходами.

    Статистика для ставок

    • Дома «Эльче» не проигрывает уже шесть матчей кряду, выиграв три из них

    • В гостях «Овьедо» проиграл три из четырех минувших встреч при одной победе

    • В четырех последних очных поединках этих клубов они по два раза обыгрывали друг друга

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: На «Эльче» букмекеры дают коэффициент 2.00. Ничья оценена в 3.15, а победа «Овьедо» оценена в 4.26.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.60 и 1.50 соответственно.

    Прогноз: В этом поединке рекомендуем ставить на викторию «Эльче», так он на своем поле выступает весьма неплохо, а вот «Овьедо» в последнее время в гостях в основном только уступал.

    Рекомендуемая ставка: победа «Эльче» за 2.00.

    Прогноз: И исходя из невысокой результативности обеих сторон также ставим здесь еще на крайне низовой исход.

    Ставка: ТМ 2,0 за 1.89.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.99
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Сиэтл
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Даллас — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:30
    •  2.90
  • Прогноз на матч Финикс — Кливленд
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Аризона — Ванкувер
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч Алга — Алдиер
  • Футбол
  • Сегодня в 12:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Ухань Три Таунс — Цанчжоу
  • Футбол
  • Сегодня в 14:35
    •  2.99
  • Прогноз на матч Пюник — Ширак
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Заря — Динамо Киев
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Россия (жен) — Эквадор (жен)
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Локомотив Ташкент — Андижан
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  4.17
  • Прогноз на матч Полесье — Ворскла
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Локомотив — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ахмат — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Волендам — Фейеноорд
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Эльче» — «Овьедо» с коэффициентом 2.00. Дата матча: 05.04.2024. Прогнозы на футбол. «Эльче» не пустит «Овьедо» в зону плей-офф
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры