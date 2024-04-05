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    Сможет ли Рууд разгромить Фучовича?

    Рууд — Фучович. Ставка (к. 2.03) и прогноз на турнир в Эшториле 5 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Рууд — Фучович
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    Каспер Рууд
    Норвежец Каспер Рууд сыграет против венгра Мартона Фучовича в четвертьфинале турнира в Эшториле (Португалия). Матч пройдет 5 апреля, начало — в 20:30 мск. Рууд — Фучович: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Эшторил. Мужчины 05 Апреля 2024 года
    Каспер Рууд
  • Норвегия
    •  Каспер Рууд 20:30 Мартон Фучович Мартон Фучович
  • Венгрия
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    Рууд

    Каспер провел на этой неделе пока лишь один матч, но даже этого достаточно, чтобы оценить его готовность бороться за второй подряд титул в Эшториле.

    В четверг норвежский теннисист разгромил Ботика ван де Зандшульпа, который перед этим провел классный матч против аргентинца Федерико Кории.

    Рууд отдал нидерландскому теннисисту лишь три гейма — 6:1, 6:2.

    В отличие от соперника, Рууд забрал все геймы на своей подаче. При этом точность подачи на первом мяче была на уровне 75 процентов.

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    В общем, Каспер, похоже, отлично готов к грунтовой части сезона.

    Фучович

    Мартон во втором раунде одержал волевую победу над Гаэлем Монфисом — 1:6, 6:1, 7:5.

    Вряд ли после первого сета у кого-то были сомнения в исходе, но венгерскому теннисисту удалось совершить почти подвиг.

    В решающей партии Фучович спас три матчбола при счете 4:5, после чего сразу сделал брейк и подал на матч.

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    Фучович впервые в сезоне выиграл два матча подряд на уровне основной сетки ATP.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Рууда в этом матче можно поставить за 1.26, победу Фучовича букмекеры предлагают за 3.88.

    Прогноз: Каспер наверняка хорошо запомнил свой пока что единственный матч против Мартона. В 2017-м венгр обыграл норвежца со счетом 6:0, 6:0 на «челленджере» в Будапеште. Сегодня Рууд вернет сопернику должок.

    Рекомендуемая ставка: победа Рууда с форой по геймам (-4,5) за 2.03.

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    Ставка и прогноз на матч Рууд — Фучович с коэффициентом 2.03. Дата матча: 05.04.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Рууд разгромить Фучовича?
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