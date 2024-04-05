Рууд
Каспер провел на этой неделе пока лишь один матч, но даже этого достаточно, чтобы оценить его готовность бороться за второй подряд титул в Эшториле.
В четверг норвежский теннисист разгромил Ботика ван де Зандшульпа, который перед этим провел классный матч против аргентинца Федерико Кории.
Рууд отдал нидерландскому теннисисту лишь три гейма — 6:1, 6:2.
В отличие от соперника, Рууд забрал все геймы на своей подаче. При этом точность подачи на первом мяче была на уровне 75 процентов.
В общем, Каспер, похоже, отлично готов к грунтовой части сезона.
Фучович
Мартон во втором раунде одержал волевую победу над Гаэлем Монфисом — 1:6, 6:1, 7:5.
Вряд ли после первого сета у кого-то были сомнения в исходе, но венгерскому теннисисту удалось совершить почти подвиг.
В решающей партии Фучович спас три матчбола при счете 4:5, после чего сразу сделал брейк и подал на матч.
Фучович впервые в сезоне выиграл два матча подряд на уровне основной сетки ATP.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Рууда в этом матче можно поставить за 1.26, победу Фучовича букмекеры предлагают за 3.88.
Прогноз: Каспер наверняка хорошо запомнил свой пока что единственный матч против Мартона. В 2017-м венгр обыграл норвежца со счетом 6:0, 6:0 на «челленджере» в Будапеште. Сегодня Рууд вернет сопернику должок.
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Рекомендуемая ставка: победа Рууда с форой по геймам (-4,5) за 2.03.