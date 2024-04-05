Норвежец Каспер Рууд сыграет против венгра Мартона Фучовича в четвертьфинале турнира в Эшториле (Португалия). Матч пройдет 5 апреля, начало — в 20:30 мск. Рууд — Фучович: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Рууд

Каспер провел на этой неделе пока лишь один матч, но даже этого достаточно, чтобы оценить его готовность бороться за второй подряд титул в Эшториле.

В четверг норвежский теннисист разгромил Ботика ван де Зандшульпа, который перед этим провел классный матч против аргентинца Федерико Кории.

Рууд отдал нидерландскому теннисисту лишь три гейма — 6:1, 6:2.

В отличие от соперника, Рууд забрал все геймы на своей подаче. При этом точность подачи на первом мяче была на уровне 75 процентов.

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В общем, Каспер, похоже, отлично готов к грунтовой части сезона.

Фучович

Мартон во втором раунде одержал волевую победу над Гаэлем Монфисом — 1:6, 6:1, 7:5.

Вряд ли после первого сета у кого-то были сомнения в исходе, но венгерскому теннисисту удалось совершить почти подвиг.

В решающей партии Фучович спас три матчбола при счете 4:5, после чего сразу сделал брейк и подал на матч.

Фучович впервые в сезоне выиграл два матча подряд на уровне основной сетки ATP.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Рууда в этом матче можно поставить за 1.26, победу Фучовича букмекеры предлагают за 3.88.

Прогноз: Каспер наверняка хорошо запомнил свой пока что единственный матч против Мартона. В 2017-м венгр обыграл норвежца со счетом 6:0, 6:0 на «челленджере» в Будапеште. Сегодня Рууд вернет сопернику должок.

Рекомендуемая ставка: победа Рууда с форой по геймам (-4,5) за 2.03.