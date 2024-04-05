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    Сможет ли «Кремонезе» взять три очка в матче с «Бари»?

    «Бари» — «Кремонезе». Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, чемпионат Италии, 5 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Бари» — «Кремонезе»
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    «Кремонезе»
    В рамках 32-го тура итальянской Серии В 5 апреля пройдет матч «Бари» — «Кремонезе». Начало — 21:30 (мск). «Бари» — «Кремонезе»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия B 05 Апреля 2024 года
    Бари
  • Италия. Серия B
    •  Бари 21:30 Кремонезе Кремонезе
  • Кремона
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    «Бари»

    Турнирное положение: «бело-красные» борются за выживание во втором по силе итальянском дивизионе.

    В настоящий момент команда из одноименного города имеет в своем активе 35 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице, опережая зону вылета только на один пункт.

    Коллектив из Бари смог 30 раз поразить ворота соперника и 38 раз пропустил в свои.

    Последние матчи: в прошлом туре «петушки» сыграли вничью с «Моденой» (1:1), а до этого проиграли «Сампдории» (0:1) и «Венеции» (1:3).

    Перед этим же «Бари» поделил очки со «Специей» (1:1), но уступил «Катанзаро» (0:2) и «Зюдтиролю» (0:1).

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    Только ранее подопечные Джузеппе Якини смогли переиграть «Фералписало» (1:0) и «Лекко» (3:1).

    Не сыграют: дисквалифицирован Марко Насти, а травмирован Калон Яя.

    Состояние команды: «Бари» в этом сезоне очень плох, поэтому такой и результат. Главной задачей команды является сохранение прописки в Серии В.

    Зимой коллектив смог подписать Абду Гебре, Эдоардо Аллои, Марко Писсардо и Карло Лулича, а вот ушли Жереми Менез, Филиппо Фаджи, Симоне Симери, Маттео Ахметай и Джанлука Фработта.

    «Кремонезе»

    Турнирное положение: «серо-красные» борются за то, чтобы подняться в сильнейший итальянский дивизион.

    Команда из города Кремона располагается на четвертом месте в турнирной таблице. В ее активе 56 очков и лишь два пункта отставания от зоны прямого выхода в Серии А.

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    • «Тигры» смогли 40 раз поразить ворота соперника, а в свои пропустили 25 раз.

    Последние матчи: в прошлых турах «Кремонезе» уступил «Фералписало» (0:1) и «Зюдтироль» (0:3).

    Перед этим же подопечные Джованни Строппы смогли переиграть «Комо» (2:1), «Модену» (1:0) и «Сампдорию» (2:1).

    До этого же было три ничьих подряд — с «Палермо» (2:2), «Асколи» (0:0) и «Реджаной» (1:1).

    Не сыграют: травмирован только вратарь Мухаммаду Сарр.

    Состояние команды: «Кремонезе» в этом сезоне играет наплывами и не стабильно, но при этом претендует на повышение в классе.

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    Сейчас у команды небольшой спад, поскольку два последних матча было проиграно, однако вся борьба за повышение в классе еще впереди.

    Статистика для ставок

    • У «Бари» серия из 6 матчей без побед

    • «Кремонезе» проиграл 2 последних матча, а до этого выиграл 3

    • «Бари» выиграл 4 последних матча у «Кремонезе»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Кремонезе» — небольшой фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.30, а победа «Бари» — в 3.65.

    ТБ 2,5 оценивается в 2.25, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.65.

    Прогноз: «Кремонезе» пора возвращаться на победную поступь, чтобы продолжать борьбу за выход в Серию А. К тому, гости в этом сезоне намного сильнее хозяев.

    Ставка: победа «Кремонезе» за 2.10.

    Прогноз: Команды в последнее врем мало забивают и немного пропускают, поэтому вряд ли смогут пробить тотал и забить три мяча на двоих.

    Ставка: тотал меньше 2,5 за 1.65.

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    Ставка и прогноз на матч «Бари» — «Кремонезе» с коэффициентом 2.10. Дата матча: 05.04.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Кремонезе» взять три очка в матче с «Бари»?
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