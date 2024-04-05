В рамках 5-го тура чемпионата Узбекистана 5 апреля пройдет матч «Бунедкор» — «Динамо» Самарканд. Начало — 17:15 (мск). «Бунедкор» — «Динамо» Самарканд: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Бунедкор»

Турнирное положение: Старт нового чемпионата «Бунекдор» полностью провалил. Сейчас команда находится на последней 14 строчке турнирной таблицы.

При этом «Бунедкор» пропустил 11 мячей в 4 матчах. Да и набрала команда всего лишь один зачетный балл.

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда снова проиграла. «Бунедкор» минимально уступил АГМК.

Вообще, в 4 матчах чемпионата «Бунедкор» проиграл трижды. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча, пропустив в свои ворота 11.

В нынешнем чемпионате команда может опуститься до борьбы за выживание. Да и вообще, «Бунедкор» смотрится едва ли не бледнее всех в лиге.

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: в последних матчах команда выглядит откровенно блекло. Особенно много проблем в оборонительных порядках.

Поединки против динамовцев для команды исторически проходят успешно. В шести последних матчах «Бунедкор» неизменно побеждал.

И уж совсем очевидно, что «Бунедкор» постарается воспользоваться фактором своего поля. Да и пора бы команде выбираться со дна таблицы.

«Динамо» Самарканд

Турнирное положение: Динамовцы обречены на борьбу за сохранение прописки в элитном дивизионе. На текущий момент команда находится на 11 месте турнирной таблицы.

Да и вообще, «Динамо» Самарканд выиграл лишь в 1 матче из четырех. Остальные завершились поражениями.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда добыла свою премьерную викторию в сезоне. «Динамо» Самарканд переиграло «Металлург» Бекабад (2:1).

А вот до того команда уступила АГМК (1:3). Да и чуть раньше «Динамо» Самарканд минимально уступило ферганскому «Нефтчи».

Между тем, «Динамо» Самарканд явно способен прибавить. Да и последняя победа явно морально окрылит игроков команды.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: В нынешнем своем состоянии команда способна преуспеть в борьбе за выживание. Динамовцы явно будут давать бой всем без исключения.

Причем «Динамо» Самарканд только привыкает к высшему дивизиону. Можно сказать, самый сложный этап в этом плане у команды позади.

Между тем, «Динамо» Самарканд явно постарается зацепиться хотя бы за балл. Команда постарается воспользоваться проблемами «Бунедкора» в обороне.

И уж совсем очевидно, что гости не будут лишь отсиживаться в тылах. Да и преуспеть в контригре динамовцы вполне способны.

Статистика для ставок

«Бунедкор» в 4 стартовых турах набрал всего 1 балл

«Динамо» Самарканд до последней виктории проиграло в 3 матчах кряду

«Бунедкор» пропускает чаще всех в лиге — 11 мячей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бунедкор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.69. Ничья оценена в 3.62, а победа оппонента — в скромные 5.01.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень разными коэффициентами — 2.12 и 1.67.

Прогноз: «Бунедкор» явно постарается максимально воспользоваться преимуществом своего поля.

Хозяева явно будут стремиться выбраться со дна турнирной таблицы, и уж точно начнут встречу активно.

Ставка: Победа «Бунедкора» в 1 тайме за 2.22.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить смогут обе команды.

Ставка: Обе забьют за 2.01