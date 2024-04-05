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    «Бунедкор» быстро прищучит динамовцев

    «Бунедкор» — «Динамо» Самарканд. Ставка (к. 2.22) и прогноз на футбол, чемпионат Узбекистана, 5 апреля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Суперлига Узбекистана
    Прогноз и ставки на «Бунедкор» — «Динамо» Самарканд
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    «Бунедкор»
    В рамках 5-го тура чемпионата Узбекистана 5 апреля пройдет матч «Бунедкор» — «Динамо» Самарканд. Начало — 17:15 (мск). «Бунедкор» — «Динамо» Самарканд: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Бунедкор»

    Турнирное положение: Старт нового чемпионата «Бунекдор» полностью провалил. Сейчас команда находится на последней 14 строчке турнирной таблицы.

    При этом «Бунедкор» пропустил 11 мячей в 4 матчах. Да и набрала команда всего лишь один зачетный балл.

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда снова проиграла. «Бунедкор» минимально уступил АГМК.

    Вообще, в 4 матчах чемпионата «Бунедкор» проиграл трижды. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча, пропустив в свои ворота 11.

    В нынешнем чемпионате команда может опуститься до борьбы за выживание. Да и вообще, «Бунедкор» смотрится едва ли не бледнее всех в лиге.

    Не сыграют: Травмированных нет.

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    Состояние команды: в последних матчах команда выглядит откровенно блекло. Особенно много проблем в оборонительных порядках.

    Поединки против динамовцев для команды исторически проходят успешно. В шести последних матчах «Бунедкор» неизменно побеждал.

    И уж совсем очевидно, что «Бунедкор» постарается воспользоваться фактором своего поля. Да и пора бы команде выбираться со дна таблицы.

    «Динамо» Самарканд

    Турнирное положение: Динамовцы обречены на борьбу за сохранение прописки в элитном дивизионе. На текущий момент команда находится на 11 месте турнирной таблицы.

    Да и вообще, «Динамо» Самарканд выиграл лишь в 1 матче из четырех. Остальные завершились поражениями.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда добыла свою премьерную викторию в сезоне. «Динамо» Самарканд переиграло «Металлург» Бекабад (2:1).

    А вот до того команда уступила АГМК (1:3). Да и чуть раньше «Динамо» Самарканд минимально уступило ферганскому «Нефтчи».

    Между тем, «Динамо» Самарканд явно способен прибавить. Да и последняя победа явно морально окрылит игроков команды.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: В нынешнем своем состоянии команда способна преуспеть в борьбе за выживание. Динамовцы явно будут давать бой всем без исключения.

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    Причем «Динамо» Самарканд только привыкает к высшему дивизиону. Можно сказать, самый сложный этап в этом плане у команды позади.

    Между тем, «Динамо» Самарканд явно постарается зацепиться хотя бы за балл. Команда постарается воспользоваться проблемами «Бунедкора» в обороне.

    И уж совсем очевидно, что гости не будут лишь отсиживаться в тылах. Да и преуспеть в контригре динамовцы вполне способны.

    Статистика для ставок

    • «Бунедкор» в 4 стартовых турах набрал всего 1 балл

    • «Динамо» Самарканд до последней виктории проиграло в 3 матчах кряду

    • «Бунедкор» пропускает чаще всех в лиге — 11 мячей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бунедкор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.69. Ничья оценена в 3.62, а победа оппонента — в скромные 5.01.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень разными коэффициентами — 2.12 и 1.67.

    Прогноз: «Бунедкор» явно постарается максимально воспользоваться преимуществом своего поля.

    Хозяева явно будут стремиться выбраться со дна турнирной таблицы, и уж точно начнут встречу активно.

    Ставка: Победа «Бунедкора» в 1 тайме за 2.22.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить смогут обе команды.

    Ставка: Обе забьют за 2.01

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    Ставка и прогноз на матч «Бунедкор» — «Динамо» Самарканд с коэффициентом 2.22. Дата матча: 05.04.2024. Прогнозы на футбол. «Бунедкор» быстро прищучит динамовцев
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