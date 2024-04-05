Итальянцы Маттео Берреттини и Лоренцо Сонего встретятся в четвертьфинале турнира в Марракеше (Марокко). Матч пройдет 5 апреля, начало — в 14:00 мск. Берреттини — Сонего: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Берреттини

Маттео в предыдущем раунде одержал победу над Хауме Муньяром — 6:4, 4:6, 6:3.

Чуть-чуть понервничать все-таки пришлось, до решающего сета испанец продемонстрировал очень солидный уровень.

Зато Берреттини шикарно провел третью партию, позволив сопернику взять на приеме лишь три очка.

В первом матче бывшая шестая ракетка мира разгромил представителя Казахстана Александра Шевченко — 6:2, 6:1.

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Пожалуй, можно сказать, что Берреттини давно не был в такой хорошей форме, как сейчас.

Сонего

Лоренцо на этот раз попал в число сеяных, благодаря чему стартовал сразу со второго круга.

В первом матче итальянец с трудом выиграл у Сумита Нагала — 1:6, 6:3, 6:4.

Индиец, выигравший в январе у Александра Бублика на Открытом чемпионате Австралии, снова напомнил, что его нельзя недооценивать.

Сонего убедился в этом только после ужасного первого сета. При этом надо отметить, что во второй и третьей партиях он почти не ошибался, отдав на своей подаче в общей сложности лишь девять очков.

Сложно сказать, на каком покрытии Сонего проще, но в прошлом году он дошел до 1/8 финала на Ролан Гаррос, до полуфинала в хорватском Умаге и выиграл два матча в Риме.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Берреттини в этом матче можно поставить за 1.52, победу Сонего букмекеры предлагают за 2.54.

Прогноз: в прошлом году Маттео и Лоренцо дважды на траве. В Штутгарте выиграл Сонего, а на Уимблдоне — Берреттини. Правда, в первом случае Маттео был далек от своей оптимальной формы после очередной травмы.

Сейчас мы все-таки склоняемся к тому, что Берреттини обыграет соотечественника. Но не исключено, что ему снова понадобится дополнительная партия.

Рекомендуемая ставка: победа Берреттини + тотал геймов больше 20,5 за 2.26.