В рамках 3-го тура чемпионата Белоруссии 5 апреля пройдет матч «Минск» — «Сморгонь». Начало — 19:00 (мск). «Минск» — «Сморгонь»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Минск»

Турнирное положение: «Минск» в нынешнем сезоне вряд ли будет претендовать на что-то серьезное. А вот в роли середняка минчан вполне можно лицезреть.

При этом состав «Минск» имеет довольно крепкий состав. Да и вообще, амбиций у столичного клуба громадье!

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла один пункт. «Минск» расписал мировую с земляками из «Динамо» (0:0).

Вообще, в 4 весенних матчах «Минск» проиграл трижды при одной ничьей. В этих поединках игроки команды не забили ни одного мяча, пропустив в свои ворота 5.

Причем стартовала команда с минимальной коллизии. Минчане дали бой БАТЭ, но пропустили единственный мяч в начале второго тайма.

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: в последних матчах команда смотрится бледновато. Да и проблемы с реализацией являются настоящим бичом минчан.

Пора бы амбициозным минчанам начинать активнее набирать очки. Да и соперник для этого видится подходящим.

И уж совсем очевидно, что «Минск» постарается добыть первую викторию в сезоне. Тем паче, оппонент пропускает слишком часто.

«Сморгонь»

Турнирное положение: Эта команда явно планирует остаться в элите. Правда, борьба за выживание обещает быть жаркой.

Да и вообще, «Сморгонь» провалила старт чемпионата. В 2 первых поединках команда не сумела разжиться очками.

Последние матчи: в предыдущем туре команда не смогла взять очки. «Сморгонь» по всем статьям уступила «Динамо-Брест» (1:4).

До того команда провела контрольный поединок. Вот только победить «Молодечно» в нем ей не удалось (0:0).

Вообще, «Сморгонь» имеет крайне ненадежные тылы. В первом туре минские динамовцы отгрузили в ворота команды 5 безответных мячей.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: в своем нынешнем виде «Сморгонь» видится кандидатом на вылет. Да и оборона ошибается уж слишком часто.

В двух своих весенних матчах команда пропустила 9 мячей. Да и в плане созидания «Сморгонь» испытывает сложности.

Вообще, «Сморгонь» традиционно неудачно противостоит минчанам. В 5 последних очных поединках команда выиграла один раз при 2 коллизиях.

И уж совсем очевидно, что гости постараются разжиться очками. Да и последний очный поединок принес сухую мировую.

Статистика для ставок

«Сморгонь» в двух стартовых турах пропустила 9 мячей

«Минск» весной еще не забил ни одного мяча

Последний очный поединок принес сухую ничью

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Минск» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.32. Ничья оценена в 5.20, а победа оппонента — в скромные 9.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.65 и 2.25.

Прогноз: Минчане прилично играют в родных стенах, к тому же соперник слишком ненадежен в обороне.

Хозяева смотрятся сильнее соперника, и явно проведут поединок в агрессивных атаках.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.51.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники не выявят победителя.

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.54