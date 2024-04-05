В рамках 3-го тура чемпионата Белоруссии 5 апреля пройдет матч «Арсенал» Дзержинск — «Витебск». Начало — 17:00 (мск). «Арсенал» Дзержинск — «Витебск»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Арсенал» Дзержинск

Турнирное положение: «Канониры» вернулись в элиту, и явно намерены наконец-то в ней закрепиться. Правда, стартовала команда неудачно.

При этом состав «Арсенал» Дзержинск имеет довольно крепкий состав. Вот только в двух первых турах команда не забила ни разу.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла один пункт. «Арсенал» Дзержинск расписал мировую с могилевским «Днепром» (0:0).

Вообще, «Арсенал» Дзержинск слабоват в созидательном плане. В первом туре команда минимально уступила «Торпедо-БелАЗу» (0:1).

Да и в зимних контрольных поединках «канониры» не преуспевали. Из трех спаррингов команда выиграла только в одном.

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: в последних матчах команда смотрится бледновато. Да и проблемы с реализацией являются настоящим бичом дзержинцев.

Поединки с витеблянами для команды традиционно проходят сложно. Из 5 последних матчей соперники по разу обменялись викториями.

И уж совсем очевидно, что «Арсенал» Дзержинск постарается добыть первую викторию в сезоне. Тем паче, оппонент откровенно не впечатляет.

«Витебск»

Турнирное положение: Эта команда явно планирует остаться в элите. Правда, старт витебляне откровенно провалили.

Да и вообще, «Витебск» только привыкает к высшему дивизиону. За год отсутствия в нем команда существенно изменилась.

Последние матчи: в предыдущем туре команда не смогла взять очки. «Витебск» обидным образом уступил «Славии» (2:3).

До того команда провела контрольный поединок. В нем витебляне переиграли перволиговый «Энергетик-БГУ» (2:0).

А вот в стартовом туре чемпионата «Витебск» уступили минимально. Обидчиком команды стал солигорский «Шахтер».

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: в своем нынешнем виде «Витебск» видится кандидатом на вылет. Да и ошибок в обороне слишком много.

В 4 своих весенних матчах команда пропустила 8 мячей. Да и в плане созидания «Витебск» испытывает заметные сложности.

Из Кубка Белоруссии «Витебск» также вылетел. В четвертьфинале команда по сумме двух встреч уступила «Ислочи» (1:4, 2:0).

И уж совсем очевидно, что гости постараются разжиться очками. Витеблянам никак нельзя увязать в опасной зоне.

Статистика для ставок

«Витебск» проиграл в 2 стартовых матчах

«Арсенал» Дзержинск весной еще не забил ни одного мяча

Последний очный поединок принес победу «канонирам» (4:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» Дзержинск — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.01. Ничья оценена в 3.32, а победа оппонента — в скромные 3.72.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.21 и 1.64.

Прогноз: Дзержинцы прилично играют в родных стенах, к тому же соперник слишком ненадежен в обороне.

Хозяева смотрятся сильнее соперника, и явно будут максимально активно атаковать.

Ставка: Победа «Арсенала» Дзержинск за 2.01.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники на двоих настреляют более 2 мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.21