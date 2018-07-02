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    Сотворит ли Мексика еще один сюрприз?

    Бразилия — Мексика. Прогноз и ставки на матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2 июля

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Бразилии Сборная Мексики
    Прогноз на Бразилия — Мексика
    Хавьер Эрнандес
    В понедельник, 2 июля, сборная Бразилии сыграет с командой Мексики в рамках 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Встреча, которая пройдет на «Самара Арене», начнется в 17:00 по московскому времени. Прогноз на Бразилия — Мексика.
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    Бразилия

    Футболисты сборной Бразилии на текущий чемпионат мира приехали в статусе одного из фаворитов. В своей группе E «селесао» заняли первое место, набрав семь очков.

    Начали они с ничьей против Швейцарии (1:1), когда на гол Филиппе Коутиньо ответил Стивен Цубер.

    Во втором туре бразильцы одержали победу над Коста-Рикой (2:0), ворота которой поразили Коутиньо и Неймар в компенсированное арбитром время ко второму тайму.

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    • В заключительной встрече группового этапа подопечные Тите нанесли поражение Сербии (2:0) благодаря голам Паулиньо и Тьяго Силвы.

    У сборной Бразилии после травм восстанавливаются Дуглас Коста, Данило и Марсело.

    Мексика

    Сборная Мексики некоторое время лидировала в своей группе F, но в итоге финишировала второй с шестью очками.

    «Зеленые» стартовали на чемпионате мира с неожиданной победы над командой Германии (1:0), в воротах которой расписался Ирвин Лосано.

    Во втором туре команда Хуана Карлоса Осорио одержала победу над Южной Кореей (2:1). По голу забили Карлос Вела и Хавьер Эрнандес, а гол Сон Хын Мина в концовке встречи не помешал «трехцветным» набрать три очка.

    Небольшой провал случился в третьем туре группового этапа, когда мексиканцы практически без шансов проиграли Швеции (0:3), которую и пропустили на первое место.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество пятикратным чемпионам мира: победа сборной Бразилии — 1,50, победа сборной Мексики — 7,70, ничья — 4,40.

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    Честно говоря, нас бразильцы на данный момент пока ничем не впечатлили. Более того, мексиканцы играли зрелищнее на групповом этапе.

    Тот факт, что «селесао» будут фаворитами встречи, говорит в пользу «зеленых», которые не будут ощущать дополнительного давления, в отличие от своего соперника.

    Для Бразилии это будет первый серьезный тест на чемпионате мира, который вряд ли получится простым, так что мы бы присмотрелись к прогнозу «победа сборной Мексики с форой +1» за 2,00.

    Чтобы повысить коэффициент до 2,60, можно взять «победу сборной Мексики или ничью в основное время». Что-то нам подсказывает, что в этой игре дело может дойти до овертайма. 0

    ЧМ-2018КалендарьФотоПрогнозы
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    2,04
  • Бразилия — Мексика
  • Сегодня в 17:00
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  • Сегодня в 21:00
    •  2,20
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    Футбол. Прогноз на Бразилия — Мексика. В понедельник, 2 июля, сборная Бразилии сыграет с командой Мексики в рамках 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Встреча, которая пройдет на «Самара Арене», начнется в 17:00 по московскому времени.
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