Бразилия — Мексика. Прогноз и ставки на матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2 июля

Бразилия
Футболисты сборной Бразилии на текущий чемпионат мира приехали в статусе одного из фаворитов. В своей группе E «селесао» заняли первое место, набрав семь очков.
Начали они с ничьей против Швейцарии (1:1), когда на гол Филиппе Коутиньо ответил Стивен Цубер.
Во втором туре бразильцы одержали победу над Коста-Рикой (2:0), ворота которой поразили Коутиньо и Неймар в компенсированное арбитром время ко второму тайму.
В заключительной встрече группового этапа подопечные Тите нанесли поражение Сербии (2:0) благодаря голам Паулиньо и Тьяго Силвы.
У сборной Бразилии после травм восстанавливаются Дуглас Коста, Данило и Марсело.
Мексика
Сборная Мексики некоторое время лидировала в своей группе F, но в итоге финишировала второй с шестью очками.
«Зеленые» стартовали на чемпионате мира с неожиданной победы над командой Германии (1:0), в воротах которой расписался Ирвин Лосано.
Во втором туре команда Хуана Карлоса Осорио одержала победу над Южной Кореей (2:1). По голу забили Карлос Вела и Хавьер Эрнандес, а гол Сон Хын Мина в концовке встречи не помешал «трехцветным» набрать три очка.
Небольшой провал случился в третьем туре группового этапа, когда мексиканцы практически без шансов проиграли Швеции (0:3), которую и пропустили на первое место.
Прогноз
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество пятикратным чемпионам мира: победа сборной Бразилии — 1,50, победа сборной Мексики — 7,70, ничья — 4,40.
Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу
Честно говоря, нас бразильцы на данный момент пока ничем не впечатлили. Более того, мексиканцы играли зрелищнее на групповом этапе.
Тот факт, что «селесао» будут фаворитами встречи, говорит в пользу «зеленых», которые не будут ощущать дополнительного давления, в отличие от своего соперника.
Для Бразилии это будет первый серьезный тест на чемпионате мира, который вряд ли получится простым, так что мы бы присмотрелись к прогнозу «победа сборной Мексики с форой +1» за 2,00.
Чтобы повысить коэффициент до 2,60, можно взять «победу сборной Мексики или ничью в основное время». Что-то нам подсказывает, что в этой игре дело может дойти до овертайма. 0