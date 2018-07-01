«Спартак» — «Авангард» Курск. Прогноз и ставки на товарищеский матч по футболу 1 июля

В воскресенье, 1 июля, в контрольном матче московский «Спартак» сыграет с представителем ФНЛ курским «Авангардом». Начало игры в 10:00 по мск. Прогноз на «Спартак» — «Авангард» Курск.

«Спартак»

Бронзовый призер прошлого чемпионата России уже начал подготовку к новому сезону. На данный момент «красно-белые» провели три контрольных поединка.

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23 июня подопечные Массимо Карреры разгромили победителя зоны «Запад» первенства ПФЛ «Чертаново» со счетом 3:0. На следующий день они переиграли питерское «Динамо» — 2:0.

Через несколько дней «Спартак» обыграл другого представителя Москвы — «Строгино» (2:1). На сегодня еще запланирована игра против «Ротора».

Кабо-вердианский нападающий «красно-белых» Зе Луиш смог отметится в каждом из этих матчей, забив в них четыре мяча (в первом поединке отличился дублем).

«Авангард» Курск

Финалист Кубка России-2018 после завершения первенства ФНЛ провел только один товарищеский поединок. 19 июня курская команда проиграла воронежскому «Факелу» со счетом 0:1.

Этим поражением куряне продлили свою безвыигрышную серию до шести матчей кряду, и проигрышную — до четырех.

Последнюю свою викторию «Авангард» добыл в апреле над «Кубанью» (3:0). Затем он сыграл две игры вничью и четыре поединка проиграл.

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Помимо поражения в контрольном поединке, клуб из Курска уступил в финале Кубка России «Тосно» (1:2), а также уходил с поля поверженным в матчах с «Оренбургом» (0:2) и «Олимпийцем» (2:3) в первенстве ФНЛ.

Прогноз

Букмекеры в этом матче фаворитом считают «Спартак». Шансы на их победу они оценили коэффициентом 1,40. Победа «Авангарда» — 6,90, ничья — 4,60.

Несмотря на статус поединка, по всей видимости, столичная команда продлит свою серию побед. Наш прогноз на этот поединок — победа «Спартака» с форой (-1) за 1,70. 0